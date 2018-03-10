Jyllands-Posten: ЕС Украине ничего не обещает

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украина борется за европейские ценности и платит человеческими жизнями…. И она разочарована тем, что ЕС не хочет говорить о будущем членстве. Постоянный представитель Украины при ЕС заявил об этом накануне встречи шести стран, участвующих в "Восточном партнерстве" ЕС, с главами государств и правительств стран Евросоюза в пятницу", — пишет Мартин Кое в статье для датского издания Jyllands-Posten.

"Четыре года назад, во время революции на Евромайдане, молодые люди сражались за ценности ЕС, сотни из них погибли. Потом Россия оккупировала Крым, поскольку мы настаивали на том, чтобы стать частью Европы. Сегодня от войны страдают два миллиона человек, каждую неделю в Крыму арестовывают людей, которые не хотят получать российские паспорта. За то, чтобы войти в Европу, мы платим высокую цену, поэтому совершенно очевидно, что мы выступаем за полноправное членство (в ЕС)", — заявил постоянный представитель Украины Николай Точицкий.

"Но Западная Европа оказывает Украине холодный прием. В заключительном заявлении, текст которого был согласован до заседания, сформулировано лишь единое мнение о необходимости "признать европейские ожидания" в соседних странах. И в тексте документа одновременно с этим есть прямая ссылка на заявление, принятое на саммите ЕС в 2016 году — о том, что нынешние договоры ЕС об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией не означают автоматическое членство, право работать в странах Евросоюза, экономическую поддержку или гарантии безопасности", — говорится в статье.

"Из стран ЕС особенно Голландия настаивала на том, чтобы подчеркнуть, что ЕС не несет никаких обязательств по отношению к соседям, потому что референдум в Нидерландах в 2016 году фактически отверг соглашение ЕС с Украиной — в частности, о безвизовом въезде и торговле. И договор удалось осуществить лишь на основании упомянутого заявления, принятого на саммите", — продолжает автор публикации.

"Некоторые страны от нас не в восторге. И, разумеется, для нас это большая проблема. Но если мы не можем говорить о членстве, тогда важно, чтобы мы использовали партнерство для укрепления наших экономик, наших транспортных и энергетических связей с Европой и нашего сотрудничества во имя укрепления демократических институтов в наших странах", — сказал Точицкий.

Профессор, изучающий проблемы Украины в лондонском University College London, Эндрю Уилсон, тоже настроен скептически. "Существуют очень четкие критерии на предмет того, каким образом страна может быть принята в ЕС, так что не стоит тратить энергию на то, чтобы стремиться получить обещание, которое не может быть дано", — заявил Уилсон, который прекрасно понимает, что Украина давит.

"Они боятся русских. А в 2019 году — выборы, когда Порошенко будет строить свою кампанию на конкретных достижениях в отношениях с Европой. Но в ЕС есть скептики, которые сдаваться не собираются".

Партнерство

"ЕС на востоке

• В пятницу состоится пятая встреча в рамках "Восточного партнерства", которое ЕС в 2009 году начала с Белоруссией, Украиной, Грузией, Молдавией, Арменией и Азербайджаном.

• С тех пор были заключены торговые соглашения с Украиной, Грузией и Молдавией. Граждане этих стран имеют право безвизового въезда в Шенгенское пространство на срок до 90 дней, но права на работу там они не имеют.

• Ожидается, что на нынешней встрече будет подписано доработанное соглашение о партнерстве с Арменией. Ведутся переговоры о новом соглашении с Азербайджаном", — напомнил Мартин Кое.

"Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен (партия Венстре) в пятницу проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения подготовки к международной конференции о реформах в Украине, которая должна состояться в Дании в 2018 году", — говорится в статье.

Синергия невозможна

"Президенты и премьер-министры Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии также прибыли на встречу. Александр Лукашенко, являющийся президентом Белоруссии уже 23 года, впервые приглашен в Брюссель после того, как его имя в феврале этого года было удалено из списка лиц, которым въезд в ЕС был запрещен. В этом списке Лукашенко находился более 10 лет, потому что, по мнению ЕС, его режим подтасовывает результаты выборов и нарушает права человека", — продолжает автор публикации.

Лукашенко, тем не менее, не приедет, вместо себя он направил в Брюссель своего министра иностранных дел. Это было расценено как свидетельство стремления Белоруссии сохранить тесные отношения с Россией, пишет Мартин Кое.

"Таким образом, Белоруссия, Армения и Азербайджан сильно отличаются от Украины, Грузии и Молдавии, которые больше тяготеют к Брюсселю. Именно отсутствие единства в партнерстве должно заставить европейцев призадуматься, считает Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по "Восточному партнерству" ЕС и по России финского Института международных отношений", — говорится в статье.

"У нас не один регион. У нас есть три страны, которые очень хотят сотрудничать, и три, которые не хотят. И эти страны нельзя объединить. Так что, может быть, следовало бы сохранить с этими странами двусторонние отношения. Изначальным желанием было вдохнуть в партнерство региональную синергию, но этого не случилось", — отметил Аркадий Мошес.

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"Программа существует уже более восьми лет, И, разумеется, определенный прогресс есть: например, соглашения о безвизовом въезде. Но мир стал очень нестабильным, нужен более дальновидный подход к этому вопросу, нежели тот, что есть у ЕС. Бюрократы создают маленькие проекты, благодаря чему им есть чем заняться. Вместо этого надо наметить какие-то стратегические перспективы для стран, которые хотят идти дальше, и прекратить тратить силы на те страны, которые все равно не хотят принимать участие", — полагает Мошес.