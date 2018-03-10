Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг -81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.
Социологи не замеряли президентский рейтинг шоумена Владимира Зеленского, так как он не объявил о намерении баллотироваться президенты Украины, сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
Первые праздничные дни Нового 2018 года едва ли можно назвать для украинцев спокойными. В столице и регионах традиционно протестуют и перекрывают дороги по самым разным поводам. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
"Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
Многие уже не скрывают, что в стране царит атмосфера угнетения, что есть сомнения в перспективах, что слова "Украина" и "справедливость" как-то уж совсем отдалились. Но по сути каждый из артистов сказал о своём лично наболевшем, отмечает Андрей Блинов.
"Зажигательные танцы" Савченко, момент жуткого ДТП в Харькове, необычная трапеза Геращенко, резкость Вакарчука, обращение Зеленского к СБУ... А также побег военного из КНДР и переодетый Трамп – вспоминаем ролики, вызвавшие наибольший интерес на YouTube.
Режиссером романтической комедии "Он и она" является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.
Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
Жалкие "патриоты от фейсбука" не заслуживают того, чтоб умные люди их в чем-то убеждали: им нужен повод показать себе свою значимость (сократить дефицит самореализации) участием в очередной травле, считает Олег Волошин.
Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
Шоумен прав, когда протестует против возможного запрета сериала, который нравится миллионам украинцев. Но почему он молчал, когда запрещали "Иронию судьбы", "Зигзаг удачи" и еще 162 фильма и сериала, задается вопросом Василий Волга.
Любимый многими сериал "Сваты" стал поводом для очередного скандала. После слухов о том, что сериал могут запретить к показу в Украине, за "продукт" вступился шоумен Владимир Зеленский. А как отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".