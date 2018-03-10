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    Владимир Зеленский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Шоумен Дмитрий Чекалкин
    Зеленский играет роль полезного идиота, подыгрывая россиянам - Чекалкин
    00:35 22.02.2018
    2252СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Известного шоумена Дмитрия Чекалкина признался, что его волнует то, как его коллега - Владимир Зеленский - представляет Украину за рубежом.
    Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Арсен Аваков на коллегии МВД
    Яценюк, Аваков, Турчинов и Луценко лидируют в рейтинге недоверия украинцев
    14:27 23.01.2018
    685
    Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг -81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.
    Владимир Зеленский
    Партия Зеленского оказалась вдвое популярнее движения Саакашвили - опрос
    13:26 23.01.2018
    1403
    Социологи не замеряли президентский рейтинг шоумена Владимира Зеленского, так как он не объявил о намерении баллотироваться президенты Украины, сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Украина новогодняя и постпраздничная: без бунтов не обошлось
    10:12 09.01.2018
    549
    Первые праздничные дни Нового 2018 года едва ли можно назвать для украинцев спокойными. В столице и регионах традиционно протестуют и перекрывают дороги по самым разным поводам. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Обиженные украинцы. От "Буратины" Зеленского до "комиссаров" Урганта
    09:44 08.01.2018
    3285Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    "Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
    Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
    От алиментов до Волочковой. Новости, которые вы пропустили из-за праздника
    16:57 06.01.2018
    2023
    В первые дни нового года украинцы успели стать свидетелями гомофобского скандала, послушать музыку, рекомендованную президентом, а также увидеть обнаженную российскую балерину в бане на шпагате.
    Андрей Блинов
    Блинов: уже четыре артиста сказали то, что у многих на уме
    19:12 05.01.2018
    6401Украина 2018: новые испытания
    Многие уже не скрывают, что в стране царит атмосфера угнетения, что есть сомнения в перспективах, что слова "Украина" и "справедливость" как-то уж совсем отдалились. Но по сути каждый из артистов сказал о своём лично наболевшем, отмечает Андрей Блинов.
    Баттл Порошенко - Саакашвили. Скриншот
    И смех, и слезы, и кошмар. ТОП самых популярных видео 2017 года
    09:34 01.01.2018
    1377Украина 2018: новые испытания
    "Зажигательные танцы" Савченко, момент жуткого ДТП в Харькове, необычная трапеза Геращенко, резкость Вакарчука, обращение Зеленского к СБУ... А также побег военного из КНДР и переодетый Трамп – вспоминаем ролики, вызвавшие наибольший интерес на YouTube.
    Владимир Зеленский
    Госкино выделит более 17 млн грн на комедию Зеленского
    17:31 26.12.2017
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    Режиссером романтической комедии "Он и она" является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Хроника 30 ноября: взрыв в суде Никополя, глава Верховного суда, письмо Филарета
    09:11 01.12.2017
    643
    Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
    Люди в военной форме обратились к Зеленскому. Видео
    "Вы - боги смеха": в сети появилось обращение украинских военных к Зеленскому 
    22:58 30.11.2017
    3593СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    В сети появилось видео, в котором украинские военные из разных бригад обратились к лидеру студии "Квартал 95". В комментариях под видео Владимир лично поблагодарил военных за поддержку.
    Неофициальный ответ Зеленского на закрытие сериала Сваты. Видео
    Зеленский поставил крест на сериале "Сваты" 
    13:46 30.11.2017
    9901СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Комаровский: за "охотой" на артистов стоят предатели и воры
    08:26 29.11.2017
    2371Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Вместо настоящих врагов украинского общества – ворюг, бандитов, лжецов, манипуляторов, профессиональных разжигателей ненависти, убийц – на роль врагов назначили артистов, отмечает Евгений Комаровский.
    Евгений Комаровский
    "Я долго терпел..." - доктор Комаровский высказался о скандале вокруг "Сватов"
    17:58 28.11.2017
    10047СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По мнению доктора Комаровского, именно охота на артистов - это "великолепная дымовая завеса, за которой так удобно прятаться настоящим предателям и ворам".
    Владимир Зеленский
    Волошин: те, кто травит Зеленского - братья ватников
    12:55 27.11.2017
    2551СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Жалкие "патриоты от фейсбука" не заслуживают того, чтоб умные люди их в чем-то убеждали: им нужен повод показать себе свою значимость (сократить дефицит самореализации) участием в очередной травле, считает Олег Волошин.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Первый "западный" провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 24.11.2017
    11753Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
    Василий Волга
    Волга: все-таки что-то мешает радоваться прозрению Зеленского
    16:52 24.11.2017
    5123СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Шоумен прав, когда протестует против возможного запрета сериала, который нравится миллионам украинцев. Но почему он молчал, когда запрещали "Иронию судьбы", "Зигзаг удачи" и еще 162 фильма и сериала, задается вопросом Василий Волга.
    Обращение Зеленского. Видео
    "Идите в ***": Зеленский грубо ответил власти в новом обращении 
    15:55 24.11.2017
    9839СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Украинский артист Владимир Зеленский выпустил свое второе видеообращение по поводу ситуации с сериалами "Сваты", который хочет закрыть Госкино по наводке СБУ.
    Кадр из сериала Сваты
    Соцсети: "Сваты" против кумов, интересно, кто кого?
    14:15 24.11.2017
    2869Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Любимый многими сериал "Сваты" стал поводом для очередного скандала. После слухов о том, что сериал могут запретить к показу в Украине, за "продукт" вступился шоумен Владимир Зеленский. А как отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    Поклонская призналась, что "Сваты" ее любимый сериал
    13:56 24.11.2017
    573Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Депутат российской Госдумы считает целью вероятного запрета телесериала "Сваты" "уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины".
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    Шоумен Дмитрий Чекалкин
    Зеленский играет роль полезного идиота, подыгрывая россиянам - Чекалкин
    00:35 22.02.2018
    2252
    Известного шоумена Дмитрия Чекалкина признался, что его волнует то, как его коллега - Владимир Зеленский - представляет Украину за рубежом.
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