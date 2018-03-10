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Анастасия Волочкова
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
17:51 23.02.2018
1138
Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
Волочкова разделась и "окунулась во льды"
16:24 29.01.2018
2102
Популярная в социальных сетях Анастасия Волочкова разместила новое видео, на котором она в одном полотенце рубит лед и бросает его в бочку с холодной водой, а потом погружается в нее.
Волочкова показала нового мужчину
18:57 26.01.2018
2241
Снимок российской балерины уже собрал более 22 тысяч "лайков". Анастасия Волочкова подписала фотографию с новым мужчиной: "Любите и будьте любимы".
"По-волочковски". Знаменитая балерина снова впечатлила местом для шпагата
09:41 18.01.2018
2677
Балерина продолжает удивлять эпатажными фотографиями отдыха на Мальдивах. Многие пользователи посчитали не совсем уместным выбранное знаменитостью место для шпагата.
А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата
01:58 15.01.2018
4734
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.
От алиментов до Волочковой. Новости, которые вы пропустили из-за праздника
16:57 06.01.2018
2023
В первые дни нового года украинцы успели стать свидетелями гомофобского скандала, послушать музыку, рекомендованную президентом, а также увидеть обнаженную российскую балерину в бане на шпагате.
"Человек спивается". Балерина Волочкова на шпагате съехала с лестницы
15:59 05.01.2018
2051
Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате. Ролик за несколько часов собрал более 372 тысяч лайков.
Обнаженная Волочкова села на шпагат в бане
14:27 03.01.2018
8672
Анастасия Волочкова решила своеобразно поздравить с Новым годом своих подписчиков - она разместила фотографию из бани 1 января. На снимке она сидит на полке на шпагате.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
17:51 23.02.2018
1138
Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
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Волочкова разделась и "окунулась во льды"
16:24 29.01.2018
2102
Популярная в социальных сетях Анастасия Волочкова разместила новое видео, на котором она в одном полотенце рубит лед и бросает его в бочку с холодной водой, а потом погружается в нее.
А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата
01:58 15.01.2018
4734
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.
А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата
01:58 15.01.2018
4734
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.
Волочкова разделась и "окунулась во льды"
16:24 29.01.2018
2102
Популярная в социальных сетях Анастасия Волочкова разместила новое видео, на котором она в одном полотенце рубит лед и бросает его в бочку с холодной водой, а потом погружается в нее.
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