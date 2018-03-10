наверх
10.03.201810:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анастасия Волочкова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
    17:51 23.02.2018
    1138
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    Волочкова разделась и "окунулась во льды" 
    16:24 29.01.2018
    2102
    Популярная в социальных сетях Анастасия Волочкова разместила новое видео, на котором она в одном полотенце рубит лед и бросает его в бочку с холодной водой, а потом погружается в нее.
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    Волочкова показала нового мужчину
    18:57 26.01.2018
    2241
    Снимок российской балерины уже собрал более 22 тысяч "лайков". Анастасия Волочкова подписала фотографию с новым мужчиной: "Любите и будьте любимы".
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    "По-волочковски". Знаменитая балерина снова впечатлила местом для шпагата
    09:41 18.01.2018
    2677
    Балерина продолжает удивлять эпатажными фотографиями отдыха на Мальдивах. Многие пользователи посчитали не совсем уместным выбранное знаменитостью место для шпагата.
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата 
    01:58 15.01.2018
    4734
    Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.
    Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
    От алиментов до Волочковой. Новости, которые вы пропустили из-за праздника
    16:57 06.01.2018
    2023
    В первые дни нового года украинцы успели стать свидетелями гомофобского скандала, послушать музыку, рекомендованную президентом, а также увидеть обнаженную российскую балерину в бане на шпагате.
    Волочкова на шпагате спускается по лестнице
    "Человек спивается". Балерина Волочкова на шпагате съехала с лестницы
    15:59 05.01.2018
    2051
    Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате. Ролик за несколько часов собрал более 372 тысяч лайков.
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    Обнаженная Волочкова села на шпагат в бане
    14:27 03.01.2018
    8672
    Анастасия Волочкова решила своеобразно поздравить с Новым годом своих подписчиков - она разместила фотографию из бани 1 января. На снимке она сидит на полке на шпагате.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Анастасия Волочкова на отдыхе в ОАЭ
    Волочкова отметилась традиционным шпагатом на Ближнем Востоке
    17:51 23.02.2018
    1138
    Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в интернете фото, на которых позирует в микро-купальнике на пляже и яхте в ОАЭ, разбрасывая ноги в своем фирменном шпагате.
    Все теги