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    Культура

    "По-волочковски". Знаменитая балерина снова впечатлила местом для шпагата

    (обновлено: )96501
    Балерина продолжает удивлять эпатажными фотографиями отдыха на Мальдивах. Многие пользователи посчитали не совсем уместным выбранное знаменитостью место для шпагата.
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.

    @volochkova_art
    Анастасия Волочкова

    Фотографию, которую многие подписчики Волочковой посчитали нелепой, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

    "Только вперед! По-волочковски", — так подписала звезда публикацию, чем вызвала жесткую реакцию публики.

    За страницей балерины в Instagram следят более 720 тысяч подписчиков.

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