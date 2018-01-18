"По-волочковски". Знаменитая балерина снова впечатлила местом для шпагата

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.
Анастасия Волочкова
Фотографию, которую многие подписчики Волочковой посчитали нелепой, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Только вперед! По-волочковски", — так подписала звезда публикацию, чем вызвала жесткую реакцию публики.
За страницей балерины в Instagram следят более 720 тысяч подписчиков.