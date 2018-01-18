"По-волочковски". Знаменитая балерина снова впечатлила местом для шпагата

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.

@volochkova_art Анастасия Волочкова

Фотографию, которую многие подписчики Волочковой посчитали нелепой, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Только вперед! По-волочковски", — так подписала звезда публикацию, чем вызвала жесткую реакцию публики.

За страницей балерины в Instagram следят более 720 тысяч подписчиков.