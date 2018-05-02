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    Культура

    Волочкова отметила Первомай шпагатом на яхте и топлес на пляже

    (обновлено: )43804
    Волочкова находится неподалеку от турецкой Анталии, где поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря. Стоимость номеров в отеле, где остановилась Волочкова, стартуют от 300 долларов в сутки.
    Анастасия Волочкова во время отдыха в Турции села на шпагат на яхте
    Фото instagram.com/volochkova_art

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Российская балерина Анастасия Волочкова, аккаунт которой стремительно набирает популярность в Instagram, показала, как проводит первомайские праздники вдали от родину. 

    Волочкова находится неподалеку от турецкой Анталии, где поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря. Стоимость номеров в отеле, где остановилась Волочкова, стартуют от 300 долларов в сутки.

    Своих подписчиков в Instagram Анастасия решила поздравить традиционным фото, на котором она сидит в шпагате. В этот раз Волочкова для антуража выбрала морскую яхту.

    Также она выложила свой снимок топлес, подписав его "Какой же тут пляж!".

    Фото instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова во время отдыха в Турции сделал фото топлес

    На отдыхе Волочкова призналась, что не смотря на систему all inclusive отдает предпочтение скромному питанию: "Листья и scrambled eggs —самый легкий завтрак. Именно в Турции есть зеленое растение, название которого я не знаю, но оно очень вкусное!"

    Смотрите также: А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата

    Ранее Чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Диана Борисова своих порадовала поклонников фотографией в социальной сети: 21-летняя россиянка голышом сделала шпагат в ванне.
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