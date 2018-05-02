Волочкова отметила Первомай шпагатом на яхте и топлес на пляже

Волочкова находится неподалеку от турецкой Анталии, где поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря. Стоимость номеров в отеле, где остановилась Волочкова, стартуют от 300 долларов в сутки.
Своих подписчиков в Instagram Анастасия решила поздравить традиционным фото, на котором она сидит в шпагате. В этот раз Волочкова для антуража выбрала морскую яхту.
Также она выложила свой снимок топлес, подписав его "Какой же тут пляж!".
На отдыхе Волочкова призналась, что не смотря на систему all inclusive отдает предпочтение скромному питанию: "Листья и scrambled eggs —самый легкий завтрак. Именно в Турции есть зеленое растение, название которого я не знаю, но оно очень вкусное!"
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