Волочкова отметила Первомай шпагатом на яхте и топлес на пляже

Фото instagram.com/volochkova_art

. Российская балерина Анастасия Волочкова, аккаунт которой стремительно набирает популярность в Instagram, показала, как проводит первомайские праздники вдали от родину.

Волочкова находится неподалеку от турецкой Анталии, где поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря. Стоимость номеров в отеле, где остановилась Волочкова, стартуют от 300 долларов в сутки.

Своих подписчиков в Instagram Анастасия решила поздравить традиционным фото, на котором она сидит в шпагате. В этот раз Волочкова для антуража выбрала морскую яхту.

Также она выложила свой снимок топлес, подписав его "Какой же тут пляж!".

Фото instagram.com/volochkova_art Анастасия Волочкова во время отдыха в Турции сделал фото топлес

На отдыхе Волочкова призналась, что не смотря на систему all inclusive отдает предпочтение скромному питанию: "Листья и scrambled eggs —самый легкий завтрак. Именно в Турции есть зеленое растение, название которого я не знаю, но оно очень вкусное!"

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