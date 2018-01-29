Волочкова разделась и "окунулась во льды"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которую в социальных сетях окрестили "королевой шпагата", выложила новое видео на своей странице в Instagram.

На кадрах она рубит лед и купается в холодной воде.

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"Лед и пламень выходных! А вы окунаетесь во льды?" - подписала они видео, которое уже набрало более 136 тысяч "лайков".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 28, 2018 at 2:10 PST

Ранее Волочкова показала своего любимого мужчину. По данным СМИ, 40-летний Михаил Логинов из Иркутска не является состоятельным бизнесменом, дважды был женат. После развода он, будучи программистом по образованию, остался ни с чем. У него есть сын.