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    Волочкова разделась и "окунулась во льды"

    (обновлено: )1141
    Популярная в социальных сетях Анастасия Волочкова разместила новое видео, на котором она в одном полотенце рубит лед и бросает его в бочку с холодной водой, а потом погружается в нее.
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которую в социальных сетях окрестили "королевой шпагата", выложила новое видео на своей странице в Instagram.

    На кадрах она рубит лед и купается в холодной воде.

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    "Лед и пламень выходных! А вы окунаетесь во льды?" - подписала они видео, которое уже набрало более 136 тысяч "лайков".

    Ранее Волочкова показала своего любимого мужчину. По данным СМИ, 40-летний Михаил Логинов из Иркутска не является состоятельным бизнесменом, дважды был женат. После развода он, будучи программистом по образованию, остался ни с чем. У него есть сын.

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