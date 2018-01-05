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    Культура

    "Человек спивается". Балерина Волочкова на шпагате съехала с лестницы

    (обновлено: )48720
    Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате. Ролик за несколько часов собрал более 372 тысяч лайков.
    Волочкова на шпагате спускается по лестнице
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате. Ролик за несколько часов собрал более 372 тысяч лайков. 

    "Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих… Даже богатых деньгами…", — отметила танцовщица в комментарии к видео.

    Также она добавила, что умеет радоваться, как ребенок, и поняла, для чего нужна в ее доме лестница.

     

    Некоторые пользователи оценили жизнерадостное видео знаменитости, а некоторые только заметили красноватый оттенок лица балерины, заподозрив ее в употреблении алкоголя.

    "Человек спивается(очень жаль маму и дочь(((горе в семье", — прокомментировала пользователь vivean28.

    Ранее обнаженная Волочкова села на шпагат в бане.

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