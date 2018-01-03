Обнаженная Волочкова села на шпагат в бане

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова села на шпагат в русской бане в первый день 2018 года.

"По традиции 1-го января я парюсь в своей русской бане. (…) По многочисленным просьбам шпагат-2018", — подписала она снимок.

Анастасия Волочкова/Instagram Волочкова села на шпагат в бане

Фотография на момент публикации набрала более 24 тысяч "лайков".

До этого она выложила снимок на фоне нарядной елки — одетая в шубу Волочкова изобразила шпагат.

Анастасия Волочкова/Instagram Анастасия Волочкова на фоне елки

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