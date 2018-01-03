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    Культура

    Обнаженная Волочкова села на шпагат в бане

    (обновлено: )80501
    Анастасия Волочкова решила своеобразно поздравить с Новым годом своих подписчиков - она разместила фотографию из бани 1 января. На снимке она сидит на полке на шпагате.
    Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова села на шпагат в русской бане в первый день 2018 года.

    "По традиции 1-го января я парюсь в своей русской бане. (…) По многочисленным просьбам шпагат-2018", — подписала она снимок.

    Анастасия Волочкова/Instagram
    Волочкова села на шпагат в бане

    Фотография на момент публикации набрала более 24 тысяч "лайков".

    До этого она выложила снимок на фоне нарядной елки — одетая в шубу Волочкова изобразила шпагат. 

    Анастасия Волочкова/Instagram
    Анастасия Волочкова на фоне елки

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