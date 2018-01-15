А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.

На этот раз она отправилась на отдых на Мальдивы.

За страницей балерины в Instagram следят почти 720 тысяч подписчиков.

Одну из фотографий Волочкова подписала так: "Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! Как важно уметь смеяться и радоваться! Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было! И ещё. Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих… Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники. Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их. Любимые, будут вам шпагаты!"