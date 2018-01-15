наверх
15.01.201803:37
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата

    (обновлено: )16401
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    instagram.com/volochkova_art

    Рекомендуем

    Карла ДибеллоСногсшибательная Карла. В сети любуются подружкой Ким Кардашьян19:24 14.01.2018
    Маникюр с суккулентамиБьюти-тренд: маникюр с живыми растениями16:27 14.01.2018
    Шедевры Винсента Бэла на основе тенейГений создает шедевры из теней от обычных предметов14:35 14.01.2018
    Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропортаСамолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото13:48 14.01.2018
    Грид-гёлз из мира автоспортаЗаведут не только машину. Соблазнительные девушки из мира автоспорта09:50 14.01.2018
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в СевастополеПоявились кадры дивизиона ЗРК в Крыму06:34 14.01.2018
    Мексиканские каникулы Ани Лорак с семьейМексиканские каникулы Ани Лорак01:18 14.01.2018
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в КрымуПоявились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники22:16 13.01.2018
    Модель Марианна МеркуловаСоблазнительная любительница танцев на шесте показала свои лучшие фото12:35 13.01.2018
    Все фотоленты
    Анастасия Волочкова на Мальдивах

    Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.

    Карла Дибелло
    @carladibello
    Сногсшибательная Карла. В сети любуются подружкой Ким Кардашьян

    На этот раз она отправилась на отдых на Мальдивы.

    За страницей балерины в Instagram следят почти 720 тысяч подписчиков.

    Одну из фотографий Волочкова подписала так: "Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! Как важно уметь смеяться и радоваться! Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было! И ещё. Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих… Я просто с юмором наблюдаю количество лайков на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники. Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их.  Любимые, будут вам шпагаты!"

    Ссылки по теме:
    Теги: