От алиментов до Волочковой. Новости, которые вы пропустили из-за праздника

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Увеличение размера алиментов

Глава государства Петр Порошенко одобрил увеличение размера алиментов на детей, подписав соответствующий закон.

Так, закон позволяет временно запретить водить автомобиль и выезжать за границу, охотиться и пользоваться огнестрельным оружием тем родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.

РИА Новости Украина ранее подробно разбирало законодательную инициативу по алиментщикам. Напомним, что должника могут обязать выполнять социальные работы от 120 до 240 часов (кроме людей с ограниченными возможностями, беременных женщин, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет). Ежели должник не захочет работать, его могут арестовать. Одни сутки ареста соотносятся к 15 часам неотбытых соцработ, однако не могут превышать 15 суток.

Списки Порошенко

Президент также поделился с украинцами списками лучших песен и книг 2017 года. В список книг Порошенко вошли "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева; "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной; "Война с Россией" Ричарда Ширреффа; "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона; "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова; "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

В список лучших украинских исполнителей от президента вошли Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль. Примечательно, что публикуя перечни интересных книг и песен глава государства запутался в цифрах. Так, перед перечнем песен он написал о "десяти самых интересных", на его взгляд, композициях, хотя в список вошли всего семь украинских исполнителей. Так же получилось и с книгами — Порошенко анонсировал топ-5 книг, которые рекомендовал почитать соотечественникам, а в список вошли шесть.

Откровения Бобула и Данилко

Впрочем, помимо политики любопытные вещи происходили и в отечественном шоу-бизе. Народный артист Украины Иво Бобул, например, посетовал, что певца такого ранга, как он, не пригласили на гастроли.

"Мы обожаем равняться на чужие страны, так обратим внимание на Америку. Что делает любой певец моего ранга на Новый год? Он везде: поет, гастролирует. Меня в этом году никуда не приглашали. Отсюда делаю вывод, что не живу в стране, которой нужен. Здесь нужны тупые люди, неграмотные, безголосые, "голожопые". Такая культура нужна. Очевидно, хотят сделать из нации пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно. Здесь не любят людей, которые имеют свою позицию, взгляды и индивидуальный музыкальный вкус", — заявил Бобул.

Музыкант подчеркнул: песня должна быть языком, и чем понятнее, тем лучше. А хорошая музыка всегда остается актуальной.

А вот певец Андрей Данилко (более известный в образе Верки Сердючки) признался, что не доверяет ни первому, ни второму Майданам.

"Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму", — заявил Данилко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он заявил, что ему непонятно, почему Украина не боролась за Крым, а к декоммунизации артист относится ужасно. Данилко также против запрета в Украине российских фильмов и сериалов.

В ходе интервью Гордон во многом соглашался с Данилко, но через пару дней канал "112 Украина" удалил со своей официальной страницы на Youtube выступление артиста.

Как отличились Кличко и Волочкова

К слову, отличился и мэр Киева Владимир Кличко. Во время выступления на Софийской площади он обратил внимание жителей столицы на "километры гирлянд", которыми украшен Киев. При этом мэр города употребил словосочетание собственного сочинения: "зіркове нібо". Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся на площади киевлян.

Шокировала украинцев и российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, которая села на шпагат в русской бане в первый день 2018 года. Откровенная фотография собрала десятки тысяч лайков.

Анастасия Волочкова/Instagram Волочкова села на шпагат в бане

Гомофобский скандал

Не обошлось в первые дни Нового года без скандальных шуток на экранах ТВ. В новогоднем выпуске "Вечернего квартала", который вышел на канале "1+1" в прямом эфире 31 декабря показали спектакль "Буратино", где главный герой признается что он — Буратина. Сценка в итоге вызвала гнев защитников прав секс-меньшинств, дискуссии также разгорелись и в социальных сетях — пользователи отмечали, что Владимир Зеленский с "квартальцами" давно "пробили дно" и шутят "ниже пояса". Юмористы после скандала извинились за откровенные шутки, отметили, что не имели целью кого-либо обидеть, и поспешили удалить видео с телеканала на YouTube.

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После этого ЛГБТ-активисты решили пикетировать офис "1+1" с требованием публичных извинений от "Квартала", телеканала и цензуры подобного контента. Также участники акции сообщили, что договорились с представителями пиар-менеджмента квартала о встрече, но они перестали выходить на связь.

"Их извинения на фейсбуке нам недостаточно, пусть спустятся к нам", — отметила правозащитница София Лапина.

По данным материалов открытых источников интернет