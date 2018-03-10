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Он так много работает, и хотя бы раз в году он заслуживает такой отдых… на Мальдивах. Невестка президента Порошенко весьма доступно рассказала украинцам о скандальном отдыхе гаранта на Мальдивах. Все ли остались довольны такими объяснениями?