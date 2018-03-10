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    Мальдивы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Порошенко прокомментировал свой отдых на Мальдивах
    15:50 28.02.2018
    6662Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Президент Украины на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул. Порошенко намерен предоставить финансовую информацию о полете в своей декларации.
    Страны мира. Мальдивы
    Соцсети: каждому, кто хорошо работает — по мальдивам
    16:10 07.02.2018
    1063
    Он так много работает, и хотя бы раз в году он заслуживает такой отдых… на Мальдивах. Невестка президента Порошенко весьма доступно рассказала украинцам о скандальном отдыхе гаранта на Мальдивах. Все ли остались довольны такими объяснениями?
    Юлия Порошенко
    Невестка Порошенко о поездке на Мальдивы: раз в год человек может себе позволить
    11:46 06.02.2018
    29348
    Юлия Порошенко дала интервью, в котором заявила, что президент Украины "заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал". По ее словам, "просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально".
    Полиция на Мальдивах
    Полиция Мальдив арестовала судей Верховного суда
    04:11 06.02.2018
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    Ситуация в республики обострилась после того, как руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента Абдуллу Ямина от власти.
    Страны мира. Мальдивы
    Дочь 80-летнего экс-президента Мальдив сообщила, что его арестовали
    21:58 05.02.2018
    142
    Как отмечается в сообщении Йомны Момун в Twitter, только что полиция сломала дверь и арестовывает ее отца Момуна Гаюма и мужа Мохамеда Надима.
    Страны мира. Мальдивы
    На Мальдивах объявили чрезвычайное положение
    18:59 05.02.2018
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    Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.
    Страны мира. Мальдивы
    Осторожно Мальдивы. Армия окружила парламент республики
    18:26 04.02.2018
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    Генпрокурор Мальдив заявил о возможных беспорядках, которые приведут к кризису нацбезопасности. Объединенная оппозиция в свою очередь заявила о возможности захвата власти на островах военными.
    Заграничные вояжи украинских властей. Инфографика
    Кризис нипочем. Заграничные вояжи украинских властей 
    10:08 02.02.2018
    704Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Девушки в бикини показали, как Порошенко отдыхал на Мальдивах 
    17:13 01.02.2018
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    Сторонники Михаила Саакашвили провели 1 февраля в Киеве акцию, в ходе которой высмеяли каникулы Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах. Участники действа пришли в шортах, майках и купальниках.
    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко
    Мальдивы, Сейшелы... весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны
    17:38 31.01.2018
    4107
    Не успел утихнуть скандал вокруг поездки президента на Мальдивы, как масла в огонь подлил отдохнувший на Сейшелах генпрокурор Луценко. По подсчетам журналистов, вояж ему обошелся как минимум в 50 тысяч евро, но сам Луценко уверяет: отдыхал без излишеств и за счет сына.
    Юрий Луценко и Петр Порошенко
    Соцсети: как кум Сейшельский утер нос куму Мальдивскому
    14:04 31.01.2018
    2558
    Отдых Порошенко на Мальдивах, а теперь и Луценко на Сейшелах… Украинцы не перестают удивляться тому, где первые лица государства провели новогодние каникулы и обсуждать все это в соцсетях. Сколько же потратило семейство генпрокурора на такой отпуск?
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук упрекнул Порошенко за поездку на Мальдивы, когда "60% людей побираются"
    17:49 25.01.2018
    4615
    Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что когда страна в войне, а 60% людей побираются, такой роскошный отдых не координируется с жизнью большинства народа.
    Атошник, устроивший дебош в Чугуеве Харьковской области
    Хроника 20 января: Пьяный захват заложников в Чугуеве, аноним Порошенко
    10:12 21.01.2018
    1729
    В Харьковской области пьяный военнослужащий захватил заложников, Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь», а СМИ сообщили, что президент Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем.
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы 
    19:04 19.01.2018
    41570
    В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.
    Одна из вилл на Мальдивах, где отдыхал Порошенко
    А вы все о субсидиях! Соцсети обсудили отпуск Порошенко на Мальдивах
    16:52 19.01.2018
    3970
    Новогодний отдых на Мальдивах президента Порошенко уже не секрет. Но скандальная тема получила неожиданное развитие. Помогли журналисты, подсчитавшие, что такой вояж мог обойтись гаранту примерно в 500 тыс долларов. Что думают об этом сами украинцы?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент на Мальдивах. Запад включил для Порошенко красный
    13:08 19.01.2018
    39471Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Журналистское расследование об отдыхе президента на Мальдивах неслучайно - достаточно мощная информационная атака на Порошенко четко сигнализирует о том, что на Западе им разочарованы - он не оправдал надежд, считает политолог Андрей Золотарев.
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Саакашвили: лучше тюрьма в Киеве, чем президентский остров на Мальдивах
    10:57 19.01.2018
    1410Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Михаил Саакашвили прокомментировал скандальную поездку президента Украины на Мальдивы, которые он посетил в рамках краткосрочного отдыха.
    Расследование об отдыхе Порошенко на Мальдивах
    Порошенко на Мальдивах арендовал отдельный остров за $500 тыс - СМИ 
    00:48 19.01.2018
    8195
    Журналисты в расследовании утверждают, что "из достоверных источников удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 000 долларов в сутки". Президент отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января.
    Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту. Архивное фото
    Раимов: 80% украинцев - за чертой бедности, а Порошенко - на Мальдивах
    17:18 17.01.2018
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    Где страна, разрываемая конфликтом, а где Мальдивы? Где кризис, а где - пляж, задается вопросами политтехнолог Дмитрий Раимов. Уже не говоря о том, что чиновник должен развивать национальный туризм, а не бежать от "хохлов", добавляет он.
    Анастасия Волочкова на Мальдивах
    А вам слабо? Волочкова в купальнике нашла новые места для шпагата 
    01:58 15.01.2018
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    Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова, известная тем, что садится на шпагат во всевозможных местах, включая даже баню, выложила новую порцию снимков.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Порошенко прокомментировал свой отдых на Мальдивах
    15:50 28.02.2018
    6662
    Президент Украины на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул. Порошенко намерен предоставить финансовую информацию о полете в своей декларации.
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