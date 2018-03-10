Президент Украины на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул. Порошенко намерен предоставить финансовую информацию о полете в своей декларации.
Он так много работает, и хотя бы раз в году он заслуживает такой отдых… на Мальдивах. Невестка президента Порошенко весьма доступно рассказала украинцам о скандальном отдыхе гаранта на Мальдивах. Все ли остались довольны такими объяснениями?
Ситуация в республики обострилась после того, как руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента Абдуллу Ямина от власти.
Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
Сторонники Михаила Саакашвили провели 1 февраля в Киеве акцию, в ходе которой высмеяли каникулы Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах. Участники действа пришли в шортах, майках и купальниках.
Не успел утихнуть скандал вокруг поездки президента на Мальдивы, как масла в огонь подлил отдохнувший на Сейшелах генпрокурор Луценко. По подсчетам журналистов, вояж ему обошелся как минимум в 50 тысяч евро, но сам Луценко уверяет: отдыхал без излишеств и за счет сына.
Отдых Порошенко на Мальдивах, а теперь и Луценко на Сейшелах… Украинцы не перестают удивляться тому, где первые лица государства провели новогодние каникулы и обсуждать все это в соцсетях. Сколько же потратило семейство генпрокурора на такой отпуск?
В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.
Новогодний отдых на Мальдивах президента Порошенко уже не секрет. Но скандальная тема получила неожиданное развитие. Помогли журналисты, подсчитавшие, что такой вояж мог обойтись гаранту примерно в 500 тыс долларов. Что думают об этом сами украинцы?
Журналистское расследование об отдыхе президента на Мальдивах неслучайно - достаточно мощная информационная атака на Порошенко четко сигнализирует о том, что на Западе им разочарованы - он не оправдал надежд, считает политолог Андрей Золотарев.
Журналисты в расследовании утверждают, что "из достоверных источников удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 000 долларов в сутки". Президент отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января.
Где страна, разрываемая конфликтом, а где Мальдивы? Где кризис, а где - пляж, задается вопросами политтехнолог Дмитрий Раимов. Уже не говоря о том, что чиновник должен развивать национальный туризм, а не бежать от "хохлов", добавляет он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент Украины на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул. Порошенко намерен предоставить финансовую информацию о полете в своей декларации.
Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
Сторонники Михаила Саакашвили провели 1 февраля в Киеве акцию, в ходе которой высмеяли каникулы Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах. Участники действа пришли в шортах, майках и купальниках.
В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.
Журналисты в расследовании утверждают, что "из достоверных источников удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 000 долларов в сутки". Президент отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января.
Сторонники Михаила Саакашвили провели 1 февраля в Киеве акцию, в ходе которой высмеяли каникулы Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах. Участники действа пришли в шортах, майках и купальниках.
В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.
Журналисты в расследовании утверждают, что "из достоверных источников удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 000 долларов в сутки". Президент отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января.
Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.