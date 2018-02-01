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    Фотоленты

    Девушки в бикини показали, как Порошенко отдыхал на Мальдивах

    (обновлено: )102120
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Танцы девушек под АП, 1 февраля 2018
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Танцы девушек под АП, 1 февраля 2018
    Танцы девушек под АП, 1 февраля 2018
    Страна
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    strana.ua
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl

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    В четверг, 1 февраля, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию у здания Администрации Петра Порошенко под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Они в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул на Мальдивах.

    Участники акции развернули плакат с изображением пляжа и океана, на фоне которого провели представление. Они пришли в шортах, майках и купальниках. Некоторые из них были в ластах и масками, с трубками для ныряния. Они также принесли с собой надувные матрацы и бассейн.

    Читайте также: Тренд дня, Порошенко после Давоса: "миллиардер, ставший для мира лузером"

    Под музыкальное сопровождение активисты изображали отдых президента с семьей.

    Напомним, что Порошенко и его семья летали на экзотический курорт под вымышленными именами. Перед поездкой они получили от Службы безопасности Украины документы на чужие имена.

    Смотрите также: В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

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