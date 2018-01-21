Хроника 20 января: Пьяный захват заложников в Чугуеве, аноним Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Спасение грузовиков и бензовозов из снежных заносов

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Перестрелка в Одессе: мошенники могут заработать на гибели полицейского

У погибшего в результате перестрелки в центре Одессы полицейского Сергея Пригарина остались жена и малолетний ребенок, трагедией могут воспользоваться мошенники, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Одесской области. Также отмечается, что, "к сожалению, уже известны случаи, когда на этой трагедии пытаются заработать нечестные на руку лица".

В Харьковской области пьяный атошник захватил заложников

В городе Чугуев Харьковской области военнослужащий взял в заложники женщину и заперся в квартире многоэтажки. Позже выяснилось, что на 7 этаже военнослужащий заблокировал семью.

"Военнослужащий вернулся из зоны АТО и отпраздновал это в кафе со своей сожительницей и ее ребенком. Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил свою избранницу в плохой заботе о детях и пригрозил ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию, а он заперся с жительницей Чугуева в квартире. На место происшествия выехали полицейские и экстренные службы, после чего бойца убедили отпустить заложницу и сдаться", — рассказали собеседники издания NewsRoom.

Позднее подробности ЧП рассказали правоохранители.

Отдых на Мальдивах. Порошенко выдали документы на чужое имя

Президент Петр Порошенко и члены его семьи получили от Службы безопасности Украины документы на чужие имена перед отлетом на отдых на Мальдивы.

"Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны — Ред) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — цитирует издание "Страна" информацию своего источника.

Украина за год нарастила экспорт товаров в Европу до $15,9 млрд

Экспорт украинской продукции за 11 месяцев прошлого года вырос на 20,6%, причем экспорт в ЕС — на 30,4%. Об этом сообщила со ссылкой на данные Минэкономразвития вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, только за последний неполный год Украина экспортировала в Европу товаров на $15,9 млрд, что на $3,7 млрд больше, чем в 2016-м.

Масштабный пожар в центре Киева — возле ЦУМа

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа возник пожар в отселенном здании. Площадь пожара составляла около 800 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горела крыша. На месте работают пожарные.

В ГСЧС сообшили, что есть две возможные причины пожара: либо поджог, или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных. Вечером пожар локализовали.

Похитили и избивали. В Днепре выбросили труп молодого мужчины

Тело мужчины 1993 года рождения обнаружили на проспекте Ивана Мазепы,14 в Днепре, сообщает местное издание "Информатор". Согласно сообщению, его нашли 19 января.

По предварительным данным, перед смертью его держали в подвале и избивали — на теле погибшего следы сильных побоев.

В Киеве средь бела дня избили молодого туриста из Британии

Днем в пятницу, 19 января, возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии. Как оказалось, неизвестные начали цепляться к парню у светофора, швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Парень потерял ненадолго сознание, не успел рассмотреть нападавших.

Нападение на посольство Украины в Афинах

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах. "Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы… Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах", — написал Климкин в Twitter.

Циклоны атакуют. Украину накроют дожди и снег

В Украину идут два активных циклона, которые определят погоду в семи регионах страны, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Следом мощный циклон, который будет двигаться с северо-запада Черного моря, принесет снег на три дня – с 21 по 23 января.

Министр Рева анонсировал рост пенсий военнослужащих почти в два раза

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что рост пенсий военнослужащих составит 77% по результатам реформы.

Также он отметил, что реформа будет предусматривать механизм, который позволит дифференцировать в сторону возрастания размер пенсий военных, участвовавших в боевых действиях, по сравнению с теми, которые находились в тылу.

В РФ ответили Молдавии на планы "выставить счет" за "оккупацию"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии "выставить счет" РФ за "оккупацию" Приднестровья, назвав его потугами, обреченными на провал.

"В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", — написал он на странице в Twitter.

"Оливковая ветвь" в сирийском Африне: военная операция Турции

Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

Операция "Оливковая ветвь" началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".

Сообщается о девяти погибших, 13 раненых, скончался мальчик.

Умер "король" французской кухни

Король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года, заявил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.