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    Министр анонсировал рост пенсий военнослужащих почти в два раза

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    Как отметил министр, после начала пенсионной реформы средняя пенсия по стране выросла до 2 448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2 600 гривен, то есть они практически сравнялись: "Это негативная и неправильная ситуация".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. 

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    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что рост пенсий военнослужащих составит 77% по результатам реформы, говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

    "После начала пенсионной реформы в 2017 году средняя пенсия по стране выросла до 2 448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2 600 гривен, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию. Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77%", — заявил Рева.

    Также он отметил, что реформа будет предусматривать механизм, который позволит дифференцировать в сторону возрастания размер пенсий военных, участвовавших в боевых действиях, по сравнению с теми, которые находились в тылу.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос осовременивания пенсий военным пенсионерам в настоящее время является предметом дискуссий на площадке Совета национальной безопасности и обороны.

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