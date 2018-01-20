Министр анонсировал рост пенсий военнослужащих почти в два раза

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что рост пенсий военнослужащих составит 77% по результатам реформы, говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

"После начала пенсионной реформы в 2017 году средняя пенсия по стране выросла до 2 448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2 600 гривен, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию. Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77%", — заявил Рева.

Также он отметил, что реформа будет предусматривать механизм, который позволит дифференцировать в сторону возрастания размер пенсий военных, участвовавших в боевых действиях, по сравнению с теми, которые находились в тылу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос осовременивания пенсий военным пенсионерам в настоящее время является предметом дискуссий на площадке Совета национальной безопасности и обороны.