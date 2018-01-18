наверх
18.01.201817:58
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Снег пошел: стихия наступает, люди гибнут

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (102)

    (обновлено: )62721
    Непогода испытывает украинцев на прочность. Жертвами переохлаждения уже стали как минимум 7 украинцев, а пункты обогрева во многих городах так и не заработали. В четверг снегопады поутихли, но синоптики предупреждают: пик непогоды – еще впереди.
    Масштабный снегопад в Киеве
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Погода продолжает испытывать украинцев на прочность. Со вчерашнего дня снегопады обесточили ряд сел и парализовали движение на дорогах. Не обошлось без массовых ДТП. Тем временем, жертвами переохлаждения по Украине уже стали как минимум 7 украинцев. А вот пункты обогрева во многих городах так и не заработали.

    Снега по пояс, бензин заканчивается. Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев. Видео
    Кристина Коваленко/Youtube
    "Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

    В четверг утром снегопады поутихли, но синоптики предупреждают:  нынешние катаклизмы – лишь репетиция, а пик непогоды — еще впереди. 

    В снежном плену

    На утро 18 января из-за мокрого снега и порывов ветра в Украине остались без света 63 населенных пункта в пяти областях, а именно: в Полтавской – 46, Сумской – 7, Кировоградской – 5, Черкасской – 4 и Днепропетровской – 1.

    В четверг утром снегопады поутихли, но синоптики призывают не расслабляться. Пик непогоды, по их прогнозам, прийдется на сегодня. 

    На данным момент движение автомобильного транспорта постепенно восстанавливается, но на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях продолжает действовать запрет на движение крупногабаритного грузового транспорта. По Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова. 

    Для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников "Укравтодора", а спасатели переведены в усиленный режим несения службы. 

    Киев

    В Одессе затопило улицу. Видео
    Boom Boss/Youtube
    То снег, то дождь. Сильный ливень затопил Одессу

    В снежном плену Киев оказался еще накануне вечером. Снежило и ночью, утром осадки поутихли. 

    Для уборки власть задействовала более 200 единиц спецтехники. Но полностью убрать снег вовремя не удалось. Утром столица снова утонула в пробках. Количество аварий увеличилось в два раза.

    С утра четверга движение транспорта затруднено на бульваре Шевченко, улице Гетьмана, проспекте Победы, Голосеевском проспекте. 

    Не обошлось без крупных ДТП. Так, в районе Корчеватого развернуло фуру. ДТП произошло на мосту, примерно за 4 км до станции метро "Выдубичи", в направлении к центру города. Из-за фуры оказались перекрыты все полосы дороги и движение по мосту.

    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Снег упал. Синоптик об осадках в ближайшие дни

    Напомним, из-за снегопада в столице продолжает действовать ограничение на въезд грузового транспорта со всех направлений. Оно продлится до конца снегопада.

    В КГГА призывают водителей не пользоваться собственными авто во время снегопада, отдавая предпочтение общественному транспорту. Хотя, многие киевляне сегодня подрасстроились, мол, пугали прогнозами, а оказалось не все так страшно. 

    Закарпатье 

    Всю ночь не прекращал падать снег на Закарпатье. Утром автодороги в горных районах были парализованы. Из снежных заносов только за ночь спасатели извлекли три десятка авто. 

    Смотрите также: Позавидует и Лапландия. Одессу завалило снегом

    Одесса

    За минувшие сутки международный аэропорт Одессы не смог принять 8 рейсов. Часть самолетов развернулась в воздухе, часть экипажей решила не вылетать из аэропорта отправления.

    Одесситы лепят удивительных снеговиков
    instagram.com/beliakovanya
    В Одессе с юмором подошли к лепке снежных баб

    Из-за снегопадов одесский футбольный клуб "Черноморец" с опозданием отправился на сборы в Турцию. Лишь спустя сутки после первой попытки улететь игроки клуба все-таки вылетели из заснеженной Одессы в Турцию, где проведут два тренировочных сбора. 

    Жертвы непогоды 

    Тем временем, по Украине фиксируют уже не одну смерть от переохлаждения. А вот пункты обогрева по городам заработали далеко не везде. 

    На Львовщине от переохлаждения уже умерли 4 человека. В райцентре Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины, а ранее жертвами стали 25-летний и 60-летний местные жители.

    Кроме того, в Самборском районе от переохлаждения умер 44-летний мужчина.

    На Волыни от обморожения умер мужчина, еще один — в реанимации.

    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Наконец-то настоящая зима! Киев замело снегом

    55-летний житель села Осовцы был госпитализирован в реанимационное отделение в связи с переохлаждением и обморожением тела. Мужчину нашли 16 января. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

    Кроме того, в с.Бронница неподалеку собственного дома был найден 52-летний мужчина без признаков жизни. По заключению судмедэксперта смерть наступила в результате общего переохлаждения тела.

    Также на  Тернопольщине уже два человека стали жертвами переохлаждения. Последний случай: женщина 1970 года рождения, жительница села Худыковцы. 

    За минувшие сутки на улицах Мариуполя замерзли 5 человек. Об этом 0629 сообщили медики. 

    Все пострадавшие от мороза мужчины в возрасте от 29 до 55 лет. Один из них — бездомный. "Скорая" госпитализировала пострадавших в лечебные учреждения города с переохлаждением.

    Всего с наступлением морозов в Мариуполе от переохлаждения пострадали 20 человек.

    Одессу завалило снегом
    culturemeter.od.ua
    Разгул непогоды: снова снегопад - бедствие

    Причиной гибели людей стало то, что во многих городах пункты обогрева так и не заработали. Местные власти ссылаются на то, что температура воздуха еще не достигла —15°C.

    Неутешительные прогнозы 

    Синоптики призывают украинцев готовиться к худшему и предупреждают о новых сильных снегопадах. 

    По их прогнозам, в четверг вследствие влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий в Украине. 

    В частности, в Киеве прогнозируют около 20 сантиметров снега, а в семи областях — образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.  

    Больше всего осадков в виде мокрого снега прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. 

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших