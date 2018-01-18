Снег пошел: стихия наступает, люди гибнут

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Погода продолжает испытывать украинцев на прочность. Со вчерашнего дня снегопады обесточили ряд сел и парализовали движение на дорогах. Не обошлось без массовых ДТП. Тем временем, жертвами переохлаждения по Украине уже стали как минимум 7 украинцев. А вот пункты обогрева во многих городах так и не заработали.

В четверг утром снегопады поутихли, но синоптики предупреждают: нынешние катаклизмы – лишь репетиция, а пик непогоды — еще впереди.

В снежном плену

На утро 18 января из-за мокрого снега и порывов ветра в Украине остались без света 63 населенных пункта в пяти областях, а именно: в Полтавской – 46, Сумской – 7, Кировоградской – 5, Черкасской – 4 и Днепропетровской – 1.

В четверг утром снегопады поутихли, но синоптики призывают не расслабляться. Пик непогоды, по их прогнозам, прийдется на сегодня.

На данным момент движение автомобильного транспорта постепенно восстанавливается, но на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях продолжает действовать запрет на движение крупногабаритного грузового транспорта. По Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова.

Для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников "Укравтодора", а спасатели переведены в усиленный режим несения службы.

Киев

В снежном плену Киев оказался еще накануне вечером. Снежило и ночью, утром осадки поутихли.

Для уборки власть задействовала более 200 единиц спецтехники. Но полностью убрать снег вовремя не удалось. Утром столица снова утонула в пробках. Количество аварий увеличилось в два раза.

С утра четверга движение транспорта затруднено на бульваре Шевченко, улице Гетьмана, проспекте Победы, Голосеевском проспекте.

Не обошлось без крупных ДТП. Так, в районе Корчеватого развернуло фуру. ДТП произошло на мосту, примерно за 4 км до станции метро "Выдубичи", в направлении к центру города. Из-за фуры оказались перекрыты все полосы дороги и движение по мосту.

Напомним, из-за снегопада в столице продолжает действовать ограничение на въезд грузового транспорта со всех направлений. Оно продлится до конца снегопада.

В КГГА призывают водителей не пользоваться собственными авто во время снегопада, отдавая предпочтение общественному транспорту. Хотя, многие киевляне сегодня подрасстроились, мол, пугали прогнозами, а оказалось не все так страшно.

Закарпатье

Всю ночь не прекращал падать снег на Закарпатье. Утром автодороги в горных районах были парализованы. Из снежных заносов только за ночь спасатели извлекли три десятка авто.

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Одесса

За минувшие сутки международный аэропорт Одессы не смог принять 8 рейсов. Часть самолетов развернулась в воздухе, часть экипажей решила не вылетать из аэропорта отправления.

Из-за снегопадов одесский футбольный клуб "Черноморец" с опозданием отправился на сборы в Турцию. Лишь спустя сутки после первой попытки улететь игроки клуба все-таки вылетели из заснеженной Одессы в Турцию, где проведут два тренировочных сбора.

Жертвы непогоды

Тем временем, по Украине фиксируют уже не одну смерть от переохлаждения. А вот пункты обогрева по городам заработали далеко не везде.

На Львовщине от переохлаждения уже умерли 4 человека. В райцентре Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины, а ранее жертвами стали 25-летний и 60-летний местные жители.

Кроме того, в Самборском районе от переохлаждения умер 44-летний мужчина.

На Волыни от обморожения умер мужчина, еще один — в реанимации.

55-летний житель села Осовцы был госпитализирован в реанимационное отделение в связи с переохлаждением и обморожением тела. Мужчину нашли 16 января. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в с.Бронница неподалеку собственного дома был найден 52-летний мужчина без признаков жизни. По заключению судмедэксперта смерть наступила в результате общего переохлаждения тела.

Также на Тернопольщине уже два человека стали жертвами переохлаждения. Последний случай: женщина 1970 года рождения, жительница села Худыковцы.

За минувшие сутки на улицах Мариуполя замерзли 5 человек. Об этом 0629 сообщили медики.

Все пострадавшие от мороза мужчины в возрасте от 29 до 55 лет. Один из них — бездомный. "Скорая" госпитализировала пострадавших в лечебные учреждения города с переохлаждением.

Всего с наступлением морозов в Мариуполе от переохлаждения пострадали 20 человек.

Причиной гибели людей стало то, что во многих городах пункты обогрева так и не заработали. Местные власти ссылаются на то, что температура воздуха еще не достигла —15°C.

Неутешительные прогнозы

Синоптики призывают украинцев готовиться к худшему и предупреждают о новых сильных снегопадах.

По их прогнозам, в четверг вследствие влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий в Украине.

В частности, в Киеве прогнозируют около 20 сантиметров снега, а в семи областях — образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

Больше всего осадков в виде мокрого снега прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

По материалам из открытых источников интернет