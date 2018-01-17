наверх
17.01.201815:13
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Снегопады усилятся: движение по трассе Киев - Харьков уже ограничено - ГСЧС

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (83)

    (обновлено: )191
    По прогнозу глава ГСЧС Украины, погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утро четверга, 18 января.
    Последствия снегопада в Киевской области. Обуховский район
    ГУ ГСЧС в Киевской области

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников "Укравтодора", а спасатели переведены в усиленный режим несения службы, сообщил в среду глава Госслужбы ЧС Украины Николай Чечоткин.

    Одессу завалило снегом
    УНИАН
    Позавидует и Лапландия. Одессу завалило снегом

    "Силы ГСЧС, а это около 2000 техники и 7000 человек переведены на усиленный режим несения службы", — сказал Николай Чечеткин, слова которого цитируются на сайте МВД Украины.

    Он отметил, что на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта. По Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова.

    Председатель ГСЧС Украины подчеркнул, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утро четверга, 18 января.

    На данный момент уже ограничено движение тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших