Снегопады усилятся: движение по трассе Киев - Харьков уже ограничено - ГСЧС

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников "Укравтодора", а спасатели переведены в усиленный режим несения службы, сообщил в среду глава Госслужбы ЧС Украины Николай Чечоткин. УНИАН Позавидует и Лапландия. Одессу завалило снегом

"Силы ГСЧС, а это около 2000 техники и 7000 человек переведены на усиленный режим несения службы", — сказал Николай Чечеткин, слова которого цитируются на сайте МВД Украины.

Он отметил, что на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта. По Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова.

Председатель ГСЧС Украины подчеркнул, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утро четверга, 18 января.

На данный момент уже ограничено движение тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков.