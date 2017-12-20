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    Движение на трассе Киев - Одесса частично восстановлено - Нацполиция

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (445)

    (обновлено: )11301
    Глава Национальной полиции, прилетевший на место ЧП на вертолете, заявил, что движение транспорта частично восстановлено на трассе Киев - Одесса.
    Ситуация на трассе Киев - Одесса 20 декабря 2017 года
    МВД Украины

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Движение на трассе Киев — Одесса на границе Киевской и Черкасской областей частично восстановлено, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета
    @Artem_Shewa
    Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета

    Ранее на 117-130 километрах трассы собралась колонна грузовиков, которые не могли проехать по заснеженной дороги. В заторе скопилось до 800 большегрузных авто.

    Глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прилетели на место ЧП на вертолете.

    "По состоянию на сейчас движение частично восстановлено, транспорт понемногу выезжает. Насчет техники – ее работает достаточно. В случае необходимости могут быть задействованы военные бронетранспортеры", — сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало телеканалу "112 Украина".

    По его словам, в первую очередь пропускаются автобусы и легковые автомобили.

    На месте работают спасатели, медики и патрульная полиция, задействованы десятки единиц техники.

    Напомним, утром 20 декабря Государственная служба ЧС Украины сообщила, что продолжаются мероприятия по ликвидации заторов на этой трассе общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна.

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