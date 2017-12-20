Движение на трассе Киев - Одесса частично восстановлено - Нацполиция

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Движение на трассе Киев — Одесса на границе Киевской и Черкасской областей частично восстановлено, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Ранее на 117-130 километрах трассы собралась колонна грузовиков, которые не могли проехать по заснеженной дороги. В заторе скопилось до 800 большегрузных авто.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прилетели на место ЧП на вертолете.

"По состоянию на сейчас движение частично восстановлено, транспорт понемногу выезжает. Насчет техники – ее работает достаточно. В случае необходимости могут быть задействованы военные бронетранспортеры", — сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало телеканалу "112 Украина".

По его словам, в первую очередь пропускаются автобусы и легковые автомобили.

На месте работают спасатели, медики и патрульная полиция, задействованы десятки единиц техники.

Напомним, утром 20 декабря Государственная служба ЧС Украины сообщила, что продолжаются мероприятия по ликвидации заторов на этой трассе общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна.