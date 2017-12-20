Многокилометровый затор на трассе Киев - Одесса с высоты птичьего полета

На участке автодороги Киев — Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях.

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С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного освобождения грузовиков, оставшихся на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны г. Белая Церковь в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева.

— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 декабря 2017 г.

​Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов состоянию на 7 утра освободили 402 автомобиля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter: "На границе Черкасской и Киевской области — кризисная ситуация: более суток остаются в снежном плену около сотни большегрузных автомобилей".

"Направил главу Нацполиции Князева и главу ГСЧС Чечеткина с приданными силами форсированно освободить людей и транспорт из снежного плена", — добавил он.

Сергей Князев отбыл в Черкасскую область для координации действий правоохранителей во время ликвидации последствий непогоды, передает Нацполиция. Глава полиции разместил в Twitter видео затора, снятое с вертолета.

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 декабря 2017 г.

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