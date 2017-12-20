Спасатели сообщают о семи заторах на трассах Украины

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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. На утро 20 декабря Государственная служба ЧС Украины сообщает, что на семи трассах страны идут работы по устранению автомобильных заторов.

Спасатели напоминают, что 20 декабря осадки в виде снега продолжаются в Винницкой, Киевской, Ровенской, Черниговской областях. На остальной территории Украины — без осадков.

По дорогам государственного и регионального значения нет проезда на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью (Киевская область) и Жашковым (Черкасская область). Там продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна, медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.

Для расчистки от гололеда этой трассы и окончательного высвобождения грузового автотранспорта ограничено движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева. Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов высвобождено 402 автомобиля.

Кроме того, заторы фиксировались в таких регионах:

Житомирская область: на автодороге Кременец — Белая Церковь вблизи с. Белиловка Ружинского района;

Винницкая область: на автодороге Винница — Бердичев вблизи с. Жежелев Козятинского района;

Киевская область:

на трассе Киев-Чоп на выезде из. Киев возле стационарного поста

на Кольцевой дороге Киева вблизи с. Большая Александровка Бориспольского района;

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на 19 км трассы Киев-Одесса на участке дороги вблизи с. Вита-Почтовая Киев-Святошинского района;

на автодороге Житомир-Киев от станции "Совхоз" до автостанции "Дачная" в Киеве