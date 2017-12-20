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    Спасатели сообщают о семи заторах на трассах Украины

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (440)

    (обновлено: )37510
    Только в Киевской области движение осложнено на четырех участках ключевых автомагистралей. Работы по ликвидации заторов продолжаются, наибольшее внимание - трассе Киев - Одесса.
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. На утро 20 декабря Государственная служба ЧС Украины сообщает, что на семи трассах страны идут работы по устранению автомобильных заторов.

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
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    Спасатели напоминают, что 20 декабря осадки в виде снега продолжаются в Винницкой, Киевской, Ровенской, Черниговской областях. На остальной территории Украины — без осадков.

    По дорогам государственного и регионального значения нет проезда на участке автодороги Киев-Одесса между Белой Церковью (Киевская область) и Жашковым (Черкасская область). Там продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна, медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.

    Для расчистки от гололеда этой трассы и окончательного высвобождения грузового автотранспорта ограничено движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева. Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов высвобождено 402 автомобиля.

    Кроме того, заторы фиксировались в таких регионах:

    Житомирская область: на автодороге Кременец — Белая Церковь вблизи с. Белиловка Ружинского района;

    Винницкая область:  на автодороге Винница — Бердичев вблизи с. Жежелев Козятинского района;

    Киевская область:

    на трассе Киев-Чоп на выезде из. Киев возле стационарного поста

    на Кольцевой дороге Киева вблизи с. Большая Александровка Бориспольского района;

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    на 19 км трассы Киев-Одесса на участке дороги вблизи с. Вита-Почтовая Киев-Святошинского района;

    на автодороге Житомир-Киев от станции "Совхоз" до автостанции "Дачная" в Киеве

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