"Снег не трогать! Это на Новый год!". Киевский коллапс в фотожабах

В течение понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало рекордное количество снега — около 30% месячной нормы.

Столицу из-за сильнейшего снегопада парализовали максимальные пробки. Многие водители оставляли машины на улицах. Из-за ограничения въезда в город для крупногабаритного транспорта под Киевом собралось множество грузовиков, заблокировавших впоследствии Бориспольскую трассу.

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Между тем, в соцсетях продолжают появляться фотожабы. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.