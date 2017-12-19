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    Фотоленты

    "Снег не трогать! Это на Новый год!". Киевский коллапс в фотожабах

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )130780
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    Киев оперативный
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    В течение понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало рекордное количество снега — около 30% месячной нормы. 

    Столицу из-за сильнейшего снегопада парализовали максимальные пробки. Многие водители оставляли машины на улицах. Из-за ограничения въезда в город для крупногабаритного транспорта под Киевом собралось множество грузовиков, заблокировавших впоследствии Бориспольскую трассу.

    Читайте также: ТОП тема в соцсетях: Киев в плену у снега

    Между тем, в соцсетях продолжают появляться фотожабы. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.

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