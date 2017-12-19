На трассе под Киевом дерево упало на микроавтобус

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Утром 19 декабря под Киевом дерево упало на микроавтобус.

Из-за происшествия образовался автомобильный затор на автодороге с Житомирской трассы на спорткомплекс "Чайка".

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"На автомобиль Renault упало дерево. Образовалась огромная пробка с 6.30", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото dtp.kiev.ua Автомобильный затор образовался на трассе под Киевом из-за упавшего дерева

На месте работает полиция и аварийная служба.

Ранее сообщалось, что крупнейшие трассы, ведущие к Киеву, заблокированы остановившимися грузовыми автомобилями. Фуры стоят на всю ширину дороги.