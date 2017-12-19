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    На трассе под Киевом дерево упало на микроавтобус

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )198
    В месте падения дерева на автомобиль образовался затор из машин. Прибывшие спасатели ликвидируют последствия ЧП.
    Дерево упало на микроавтобус на трассе под Киевом
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Утром 19 декабря под Киевом дерево упало на микроавтобус.

    Из-за происшествия образовался автомобильный затор на автодороге с Житомирской трассы на спорткомплекс "Чайка".

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    "На автомобиль Renault упало дерево. Образовалась огромная пробка с 6.30", —  сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    Фото dtp.kiev.ua
    Автомобильный затор образовался на трассе под Киевом из-за упавшего дерева

    На месте работает полиция и аварийная служба.

    Ранее сообщалось, что крупнейшие трассы, ведущие к Киеву, заблокированы остановившимися грузовыми автомобилями. Фуры стоят на всю ширину дороги.

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