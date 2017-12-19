Ни проехать, ни пройти. Что происходит в заснеженном Киеве

Киев в преддверии новогодних праздников замело снегов. Столица превратилась в сказочный заснеженный город. Однако не всем по нраву такое положение вещей. Так, из-за обильных снегопадов город утопает в пробках. Люди не могут нормально добраться до мест назначений. Так, в Днепровском районе утром технический трамвай, который должен был расчистить снег, сошел с рельсов. В итоге встали и остальные, следовавшие за ним трамвай.

Достается и пешеходам, поскольку далеко не везде расчищены тротуары, приходится идти вдоль проезжей части или тонуть в сугробах.

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