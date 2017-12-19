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19.12.201718:17
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    Ни проехать, ни пройти. Что происходит в заснеженном Киеве

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )67810
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Киев в преддверии новогодних праздников замело снегов. Столица превратилась в сказочный заснеженный город. Однако не всем по нраву такое положение вещей. Так, из-за обильных снегопадов город утопает в пробках. Люди не могут нормально добраться до мест назначений. Так, в Днепровском районе утром технический трамвай, который должен был расчистить снег, сошел с рельсов. В итоге встали и остальные, следовавшие за ним трамвай.

    Достается и пешеходам, поскольку далеко не везде расчищены тротуары, приходится идти вдоль проезжей части или тонуть в сугробах. 

    Смотрите также: "Снег не трогать! Это на Новый год!". Киевский коллапс в фотожабах

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