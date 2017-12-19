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    Киев

    Для уборки снега с улиц Киева власти привлекли ВСУ

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    По информации КГГА, для ликвидации последствий снегопада задействовано 328 единиц техники КК "Киевавтодор", 160 тракторов и малой механизации коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), 80 единиц техники КО "Киевзеленстрой".
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    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. На уборку Киева от снега привлекли подразделения Минобороны, кроме того на улицах столицы работают тысячи коммунальщиков.

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    "За минувшие сутки в столице выпало около 30 см снега, что составляет треть месячной нормы. Городские коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки", — говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

    Для ликвидации последствий снегопада задействовано 328 единиц техники КК "Киевавтодор", 160 тракторов и малой механизации коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), 80 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и других предприятий. Всего в столице курсирует более 600 специализированных авто. Также работают тягачи, предназначенные освобождать авто, которые застряли в местах осложненного трафика.

    "Работает 3.8 тысяч работников ЖЭКов, 438 сотрудников "Киевавтодора", а также задействованы подразделения Минобороны", — говорится в сообщении коммунальщиков.

    Ранее жителей столицы призвали не выезжать на собственных авто 19 декабря. По данным синоптиков, сильные снегопады в Киеве продлятся несколько дней.

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