Под Житомиром на заснеженной трассе перевернулся микроавтобус с людьми

Пресс-служба ГСЧС в Житомирской области

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Житомирской области 18 декабря из-за сложных погодных условий на трассе "Радомышль-Потеевка", вблизи села Глухов-1 Радомышльского района перевернулась междугородняя маршрутка, в которой находилось 10 человек. Об этом говорится на сайте ГСЧС в Житомирской области.

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Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Из-за сложных условий водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, после чего микроавтобус перевернулся на бок. На фото видно, что машина боком выкатилась за пределы дороги.

Спасатели с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили маршрутку на колеса и вытащили ее на дорогу.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение 2017 года возросло количество ДТП, совершенных пьяными водителями.