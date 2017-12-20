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    В снежном плену. На трассе Киев - Одесса застряли около 800 грузовиков

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (435)

    (обновлено: )46110
    Для разблокирования движения задействованы около 50 экипажей патрульной полиции. По данным правоохранителей, наибольшее скопление грузовых авто - на 117-130-х километрах.
    Заторы на трассе Киев - Одесса
    Скриншот @HromadskeUA

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовых автомобилей, сообщил в комментарии "Громадському" первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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    По его словам, в направлении Одессы застряли около 800 грузовиков. Наибольшее скопление на 117-130-х километрах.

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    Для разблокирования движения задействованы около 50 экипажей патрульной полиции: силы управлений Киева и области, а также Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Также группы реагирования управления превентивной деятельности. На месте работают силы ГСЧС и все дорожные службы.

    "Мы предупреждали водителей, просили, чтобы не выезжали, но этой просьбой пренебрегли, транспорт все равно пошел, мы вынуждены были его останавливать. Призываем всех автоперевозчиков и владельцев автотранспорта воздержаться от движения по этому направлению и дать нам возможность расчистить магистраль", — добавил Билошицкий.

    ​Ранее сообщалось, что одесская трасса встала в километровых пробках. Также сообщалось, что в Украине в течение 18 декабря из-за погодных условий произошло более 1 300 ДТП

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