В снежном плену. На трассе Киев - Одесса застряли около 800 грузовиков

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Одесса из-за осложнения погодных условий застряли около 800 грузовых автомобилей, сообщил в комментарии "Громадському" первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, в направлении Одессы застряли около 800 грузовиков. Наибольшее скопление на 117-130-х километрах.

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Для разблокирования движения задействованы около 50 экипажей патрульной полиции: силы управлений Киева и области, а также Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Также группы реагирования управления превентивной деятельности. На месте работают силы ГСЧС и все дорожные службы.

"Мы предупреждали водителей, просили, чтобы не выезжали, но этой просьбой пренебрегли, транспорт все равно пошел, мы вынуждены были его останавливать. Призываем всех автоперевозчиков и владельцев автотранспорта воздержаться от движения по этому направлению и дать нам возможность расчистить магистраль", — добавил Билошицкий.

Рух на трасі Київ-Одеса на цей час заблоковано — на місці працюють близько 50 екіпажів патрульних, рятувальники та дорожні служби



відео: Максим Демський для Громадського pic.twitter.com/L4RNMf7hz9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 декабря 2017 г.

​Ранее сообщалось, что одесская трасса встала в километровых пробках. Также сообщалось, что в Украине в течение 18 декабря из-за погодных условий произошло более 1 300 ДТП.