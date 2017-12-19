Под Киевом застряла сотня машин и автобус с детьми

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КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

На Одесской трассе в Ставищенском районе Киевской области и-за обильных снегопадов застрял автобус с детьми, передает ВВС Украина со ссылкой на ГСЧС.

Кроме автобуса, в снежной ловушке оказались еще примерно сотня машин. Они застряли на открытом участке дороги, которую замело снегом.

На трассе образовался затор длиной в несколько километров.

Туда выехали спасатели планируют открывать пункты обогрева.

Ранее сообщалось, что за день в Украине произошло более 1,3 тыс ДТП из-за погодных условий.