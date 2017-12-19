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    Киев

    Под Киевом застряла сотня машин и автобус с детьми

    (обновлено: )46910
    В снежной ловушке оказались помимо автобуса еще примерно сотня машин. Они застряли на открытом участке дороги, которую замело снегом.
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Внезапная зима, неожиданный снег. Украина в ловушке стихии
    На Одесской трассе в Ставищенском районе Киевской области и-за обильных снегопадов застрял автобус с детьми, передает ВВС Украина со ссылкой на ГСЧС.

    Кроме автобуса, в снежной ловушке оказались еще примерно сотня машин. Они застряли на открытом участке дороги, которую замело снегом.

    На трассе образовался затор длиной в несколько километров.

    Туда выехали спасатели планируют открывать пункты обогрева.

    Ранее сообщалось, что за день в Украине произошло более 1,3 тыс ДТП из-за погодных условий.

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