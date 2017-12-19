На дороге в Киеве заметили внедорожник на гусеницах

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. На одной из дорог Киева запечатлели внедорожник на гусеницах.

"Чудо-снегоход" передвигался на львовских номерах. Проезжавшие мимо автомобилисты "завистливо подсигналивали" водителю "белого монстра", пишет "Страна".

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Подобные гусеницы на автомобили делают из резины, их можно приобрести по интернету.

В Киеве в результате обильных снегопадов случился настоящий транспортный коллапс. Водители с трудом передвигаются по столичным улицам.