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    Киев

    На дороге в Киеве заметили внедорожник на гусеницах

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )49040
    "Чудо-снегоход" передвигался по столице на львовских номерах. Подобные гусеницы на автомобили делают из резины, их можно приобрести по интернету.
    Внедорожник на гусеницах в Киеве
    strana.ua

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. На одной из дорог Киева запечатлели внедорожник на гусеницах.

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    "Снег не трогать! Это на Новый год!". Киевский коллапс в фотожабах

    "Чудо-снегоход" передвигался на львовских номерах. Проезжавшие мимо автомобилисты "завистливо подсигналивали" водителю "белого монстра", пишет "Страна".

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    Подобные гусеницы на автомобили делают из резины, их можно приобрести по интернету.

    В Киеве в результате обильных снегопадов случился настоящий транспортный коллапс. Водители с трудом передвигаются по столичным улицам.

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