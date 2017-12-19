Снежная блокада Киева: попасть в столицу на авто невозможно

После обильного снегопада вечером 18 декабря и утром 19-го все крупнейшие трассы, ведущие к Киеву, оказались заблокированы. На них движение авто существенно затруднено или же вовсе остановлено. Чтобы попасть в Киев, водители часами стоят в пробках или же разворачиваются и уезжают.

Как сообщают очевидцы, причиной транспортного коллапса на подъездах к Киеву стали остановившиеся грузовики. Они занимают обочину и минимум 2-3 полосы, а иногда и всю ширину проезжей части.

Еще в понедельник власти Киева приняли решение ограничить въезд габаритного и тяжелого транспорта в столицу. Несмотря на это часть грузовых автомобилей все-таки двигались по дорогам и, в конце концов, образовали заторы на улице Телиги, проспекте Заболотного и других магистралях.

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