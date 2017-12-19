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19.12.201718:24
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    Фотоленты

    Снежная блокада Киева: попасть в столицу на авто невозможно

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )120540
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/igor.ushnevich
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/DSNSKyiv
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/DSNSKyiv
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/zborik14
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/zborik14
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    kyivcity.gov.ua
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/volodymyr.omelyan
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    facebook.com/volodymyr.omelyan

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    После обильного снегопада вечером 18 декабря и утром 19-го все крупнейшие трассы, ведущие к Киеву, оказались заблокированы. На них движение авто существенно затруднено или же вовсе остановлено. Чтобы попасть в Киев, водители часами стоят в пробках или же разворачиваются и уезжают.

    Как сообщают очевидцы, причиной транспортного коллапса на подъездах к Киеву стали остановившиеся грузовики. Они занимают обочину и минимум 2-3 полосы, а иногда и всю ширину проезжей части.

    Еще в понедельник власти Киева приняли решение ограничить въезд габаритного и тяжелого транспорта в столицу. Несмотря на это часть грузовых автомобилей все-таки двигались по дорогам и, в конце концов, образовали заторы на улице Телиги, проспекте Заболотного и других магистралях.

    Смотрите также: Вагоны поезда рухнули на шоссе в США: первые кадры с места ЧП

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