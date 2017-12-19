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    Трасса Киев - Одесса встала в километровых пробках

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )140651
    По словам очевидцев, протяженность пробки превышает 10 км. Трассу Киев - Одесса заполонили фуры - так водители протестуют против того, что им ограничили въезд в столицу из-за плохой погоды.
    Заблокированная трасса Киев - Одесса из-за снегопада, 19 декабря 2017
    usionline.com

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Трасса Киев — Одесса парализована — фуры заблокировали проезд в обе стороны, в результате чего образовались километровые пробки, сообщает УСИ.

    Ситуация усложнилась еще накануне.

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    "Водители пережили сильный снегопад и гололед, а сейчас стоят в пробке. По словам очевидцев, ее протяженность составляет более 10 км. Трассу заполонили фуры. Так водители протестуют против того, что им ограничили въезд в Киев из-за плохой погоды", — говорится в сообщении.

    usionline.com
    Заблокированная трасса Киев - Одесса из-за снегопада, 19 декабря 2017

    Кроме того, на спуске к селу Вита-Почтовая в Киевской области, которое пересекается с трассой, произошла авария.

    В течение одного понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало рекордное количество снега — около 30% месячной нормы, сообщили в Укргидрометцентре. Столицу из-за сильнейшего снегопада парализовали максимальные пробки. Многие водители оставляли машины на улицах. Из-за ограничения въезда в столицу для крупногабаритного транспорта под Киевом собралось немало грузовиков, заблокировавших в последствии Бориспольскую трассу.

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