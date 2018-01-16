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    Укравтодор назвал 7 трасс, по которым ограничено движение из снегопада

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (77)

    (обновлено: )328
    Дорожники призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.
    Заснеженная трасса в Украине
    Фото Укравтодор

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Из-за резкого ухудшения погодных условий с 14.00 16 января запрещено движение грузового транспорта по семи автомобильным дорогам государственного значения в Одесской области, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины во вторник.

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    В Одессе из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах: запрещен въезд грузового транспорта, прекращено движение на нескольких маршрутах троллейбусов и трамваев, отменена часть авиарейсов.

    "Укравтодор" назвал трассы, где ограничено движение:

    М-05 Киев — Одесса (364 — 464 км)

    М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (направление в Таганрог) (0 — 55 км)

    М-15 Одесса — Рени (направление Бухарест) (11 — 41 км)

    М-16 Одесса — Кучурганы (направление Кишинев) (0 — 70 км)

    М-27 Одесса — Черноморск (0 — 22)

    М-28 Одесса — Южный — М-14 с подъездами (0 — 50 км)

    Н-33 Одесса — Белгород — Днестровский — Монаши — М-15 (0 — 53 км) с подъездом к порту Черноморск (0 — 3 км).

    О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

    Дорожники призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.

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