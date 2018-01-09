Погода во вторник: синоптики обещают похолодание, но без снега

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 января, синоптики обещают на всей территории Украины некоторое похолодание, переменную облачность без осадков.
Как передает Укргидрометцентр, местами днем термоментр покажет до минус 1 градуса мороза.
Так, на западе будет без осадков, днем температура до 2 градусов тепла.
На севере синоптики обещают также сухую погоду с температурой до 2 градусов тепла днем.
В центре будет примерно такая же погода без осадков.
На востоке обещают до 1 градуса тепла, сухо.
На юге воздух прогреется до 4 градусов тепла.
В Киеве во вторник синоптики обещают сухую погоду, с температурой до 1 градуса тепла.
Между тем, США засыпает снегом. Там из-за гололеда столкнулись 35 автомобилей.