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    Погода во вторник: синоптики обещают похолодание, но без снега

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    Синоптики обещают на всей территории Украины похолодание, местами температура опустится до минус 1 градуса. Снега не предвидится.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 января, синоптики обещают на всей территории Украины некоторое похолодание, переменную облачность без осадков.

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    Как передает Укргидрометцентр, местами днем термоментр покажет до минус 1 градуса мороза.

    Так, на западе будет без осадков, днем температура до 2 градусов тепла.

    На севере синоптики обещают также сухую погоду с температурой до 2 градусов тепла днем.

    В центре будет примерно такая же погода без осадков.

    На востоке обещают до 1 градуса тепла, сухо.

    На юге воздух прогреется до 4 градусов тепла.

    В Киеве во вторник синоптики обещают сухую погоду, с температурой до 1 градуса тепла.

    Между тем, США засыпает снегом. Там из-за гололеда столкнулись 35 автомобилей.

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