В Швейцарии десятки тысяч туристов заблокированы в горах из-за снегопада

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. На горнолыжном курорте Церматт на юге Швейцарии около 13 тысяч туристов оказались в снежной блокаде, передает The Local.

Из-за высокого уровня лавинной опасности в регионе перекрыты автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. На курорте закрыты все лыжные трассы.

Из нескольких сел эвакуировали людей после оползней, продолжается обильный снег.

В этом регионе объявили о повышении уровня лавинной опасности пятого уровня — высочайшего. В связи с этим власти приостановили железнодорожное сообщение, а также закрыли все горнолыжные трассы, подъемники и пешие маршруты.

"Ситуация контролируется каждые полчаса, в случае изменений, мы предпримем необходимые меры", — сказал представитель местной власти.

Ранее сообщалось, что в результате разгула шторма "Бурглинд" в Швейцарии пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра. Скорость ветра достигала 200 км/час.