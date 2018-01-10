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    В Швейцарии десятки тысяч туристов заблокированы в горах из-за снегопада

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    Из-за высокого уровня лавинной опасности в регионе горнолыжного курорта Церматт перекрыты автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. На курорте закрыты все лыжные трассы.
    Из-за снегопада десятки тысяч туристов не могу покинуть курорт в Швейцарии
    @srfmeteo

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. На горнолыжном курорте Церматт на юге Швейцарии около 13 тысяч туристов оказались в снежной блокаде, передает The Local.

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    DonQuijoteTV/Youtube
    В Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов

    Из-за высокого уровня лавинной опасности в регионе перекрыты автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. На курорте закрыты все лыжные трассы.

    Из нескольких сел эвакуировали людей после оползней, продолжается обильный снег.

    В этом регионе объявили о повышении уровня лавинной опасности пятого уровня — высочайшего. В связи с этим власти приостановили железнодорожное сообщение, а также закрыли все горнолыжные трассы, подъемники и пешие маршруты.

    "Ситуация контролируется каждые полчаса, в случае изменений, мы предпримем необходимые меры", — сказал представитель местной власти.

    Ранее сообщалось, что в результате разгула шторма "Бурглинд" в Швейцарии пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра. Скорость ветра достигала 200 км/час.

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