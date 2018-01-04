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    В мире

    Снегопад и мороз. В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за непогоды

    (обновлено: )208
    Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
    Снег в Нью-Йорке
    @InByTheEye

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.

    "Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", — написал Куомо в Twitter.

    @Daily_Express
    Снег в Нью-Йорке

    "Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены", — сообщила администрация аэропорта в Twitter. Администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

    Ранее Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей в регионе. Синоптики ожидают, что в среду может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха, по прогнозам, опустится ниже минус 9 градусов.

    Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.

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