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    Шторм оставил почти 40 тыс человек без электричества в Швейцарии

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    Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду, 3 января, ударил по центральной, северной и северо-западной части Швейцарии.
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января, заявили в энергетической компании BKW, осуществляющей поставки электроэнергии в кантоне Берн.

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    REUTERS Toby Melville
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    "Всего порядка 40 тысяч клиентов компании временно или до сих пор испытывают проблемы из-за перебоев с электричеством. Особенно пострадали Юра и Эмменталь", — заявили в компании.

    Смотрите также — Фото дня: зловещий шторм обрушился на Францию и Британию

    По данным BKW, основные неполадки в сети вечером в среду были устранены, однако 15 тысяч клиентов компании продолжают испытывать проблемы с электричеством. Всего пострадали 35 линий электроэнергии.

    Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду ударил по центральной, северной и северо-западной части Швейцарии. Как ожидается, сильный ветер сохранится и 4 января.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек, один человек погиб. 

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