Шторм оставил почти 40 тыс человек без электричества в Швейцарии

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января, заявили в энергетической компании BKW, осуществляющей поставки электроэнергии в кантоне Берн.

"Всего порядка 40 тысяч клиентов компании временно или до сих пор испытывают проблемы из-за перебоев с электричеством. Особенно пострадали Юра и Эмменталь", — заявили в компании.

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По данным BKW, основные неполадки в сети вечером в среду были устранены, однако 15 тысяч клиентов компании продолжают испытывать проблемы с электричеством. Всего пострадали 35 линий электроэнергии.

Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду ударил по центральной, северной и северо-западной части Швейцарии. Как ожидается, сильный ветер сохранится и 4 января.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек, один человек погиб.