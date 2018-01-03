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    В Франции число пострадавших от урагана "Элеанор" увеличилось в разы

    (обновлено: )29410
    По информации МВД Франции, один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 - легкие.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек, один человек погиб, сообщает в среду МВД Франции.

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    Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.

    "Что касается людей — один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 — легкие", — говорится в заявлении ведомства.

    К настоящему времени без электроснабжения остаются 35 тысяч домохозяйств.

    Ожидается, что непогода, обрушившаяся накануне на северо-запад Франции, продолжит наносить урон. "В ближайшие 24 часа скорость порывов ветра может достигнуть 180 км/ч в Альпах и 200 км/ч на Корсике", — отмечают в МВД. В горных массивах прогнозируют снегопады, за которыми могут последовать сходы лавин.

    Согласно данным метеорологической службы Франции, в 20 департаментах страны объявлен повышенный — оранжевый — уровень предупреждения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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