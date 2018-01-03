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03.01.201818:22
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    Фотоленты

    Огромные волны и затопленные города: "Элеанор" бушует в Британии и Франции

    (обновлено: )267
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    Шторм в Великобритании
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    REUTERS Toby Melville
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    REUTERS Phil Noble
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    REUTERS Phil Noble
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    REUTERS Phil Noble
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    Paul ELLIS / AFP
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    Paul ELLIS / AFP
    На Британию обрушился шторм Элеонора
    На Британию обрушился шторм "Элеонора"
    Paul ELLIS / AFP
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм "Элеонора"
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Шторм в Великобритании
    Шторм в Великобритании
    twitter.com/MalloryOnTravel
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм "Элеонора"
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм "Элеонора"
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP
    На Францию обрушился шторм Элеонора
    На Францию обрушился шторм "Элеонора"
    FRANCOIS LO PRESTI / AFP

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    На Британию обрушился шторм "Элеонора"

    Шторм "Элеанор" привел к отключению от энергоснабжения более 20 тысяч домохозяйств в Великобритании и перебоям в работе железных дорог. Из-за штормового ветра, скорость которого достигает 45 метров в секунду, и дождей в некоторых регионах страны оказались затоплены улицы и подземные автостоянки, ветер валил деревья.

    Обрыв линий электропередачи оставил без электричества несколько тысяч домов в центральной Англии. Часть железнодорожных линий оказалась блокирована упавшими деревьями и предметами, унесенными сильным ветром от домов местных жителей.

    Метеорологи отмечают, что страна еще какое-то время будет испытывать воздействие шторма, в некоторых районах пройдут ливни и грозы.

    Смотрите также: Лучшие фото года, сделанные с помощью дронов

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