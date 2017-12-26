Шторм, наводнения и оползни на Филиппинах: погибли не менее 240 человек

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 240 человек, пишет в понедельник газета Manila Times со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 200 жертвах.

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По данным газеты, спасатели ведут поиски еще более 100 пропавших без вести. В убежищах остаются около 52 тысяч жителей самого крупного острова страны Минданао, который сильнее всего пострадал от шторма.

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Как стало известно ранее, действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек.