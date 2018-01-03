Фото дня: зловещий шторм обрушился на Францию и Британию

Paul ELLIS / AFP

Шторм "Элеанор" привел к отключению от энергоснабжения более 20 тысяч домохозяйств в Великобритании и перебоям в работе железных дорог.

Из-за штормового ветра, скорость которого достигает 45 метров в секунду, и дождей в некоторых регионах страны оказались затоплены улицы и подземные автостоянки, ветер валил деревья.

Обрыв линий электропередачи оставил без электричества несколько тысяч домов в центральной Англии. Часть железнодорожных линий оказалась блокирована упавшими деревьями и предметами, унесенными сильным ветром от домов местных жителей.

Метеорологи отмечают, что страна еще какое-то время будет испытывать воздействие шторма, в некоторых районах пройдут ливни и грозы.

А во Франции из-за урагана один человек погиб, еще 15 пострадали. В департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался.

Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 км/час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

Ранее сообщалось, что до конца суток 3 января в Киеве ожидается сильный туман, видимость не будет превышать 200-500 метров.