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    Фото дня: зловещий шторм обрушился на Францию и Британию

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    Атлантическое побережье Франции и Британии накрыл мощный шторм "Элеанор". Сложнейшие погодные условия продлятся еще несколько дней.
    На Британию обрушился шторм Элеонор
    Paul ELLIS / AFP

    Шторм "Элеанор" привел к отключению от энергоснабжения более 20 тысяч домохозяйств в Великобритании и перебоям в работе железных дорог.

    В Австрии из-за урагана едва не разбился самолет
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    Ураган в Австрии: самолет едва не разбился

    Из-за штормового ветра, скорость которого достигает 45 метров в секунду, и дождей в некоторых регионах страны оказались затоплены улицы и подземные автостоянки, ветер валил деревья.

    Обрыв линий электропередачи оставил без электричества несколько тысяч домов в центральной Англии. Часть железнодорожных линий оказалась блокирована упавшими деревьями и предметами, унесенными сильным ветром от домов местных жителей.

    Метеорологи отмечают, что страна еще какое-то время будет испытывать воздействие шторма, в некоторых районах пройдут ливни и грозы.

    А во Франции из-за урагана один человек погиб, еще 15 пострадали. В департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. 

    Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

    По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 км/час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

    Ранее сообщалось, что до конца суток 3 января в Киеве ожидается сильный туман, видимость не будет превышать 200-500 метров.

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