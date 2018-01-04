Шторм "Элеанор" в Европе. Ущерб и первые жертвы

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.ВВС.
Во Французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что двух человек смыла большая волна в Стране Басков, в Испании.
Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.
Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.