Шторм "Элеанор" в Европе. Ущерб и первые жертвы

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.

На западе Франции шторм "Элеанор" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека, сообщает ВВС.

Во Французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что двух человек смыла большая волна в Стране Басков, в Испании.

Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.

Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.