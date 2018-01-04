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    Шторм "Элеанор" в Европе. Ущерб и первые жертвы

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    Во Французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. 

    На Британию обрушился шторм Элеонора
    REUTERS Toby Melville
    Огромные волны и затопленные города: "Элеанор" бушует в Британии и Франции
    На западе Франции шторм "Элеанор" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека, сообщает ВВС.

    Во Французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

    Также сообщается, что двух человек смыла большая волна в Стране Басков, в Испании.

    Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе. 

    Как сообщалось ранее, почти 40 тысяч человек оказались без электричества из-за зимнего шторма "Бурглинд", который обрушился на Швейцарию в среду, 3 января.

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