В Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов

Зимний шторм "Бурглинд" с ураганным ветром обрушился на Швейцарию в среду, пишет газета Tagblatt.

Из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате восемь человек получили травмы.

В кантонах Аргау, Люцерн, Берн и Золотурн шесть водителей и пешеходов пострадали в результат падения деревьев из-за урагана. Двух пожилых жителей кантона Невшатель сдуло сильным порывом ветра.

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Из-за шторма в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, отменены и перенесены несколько десятков авиарейсов. В результате непогоды почти 100 тысяч домов остались без электричества.