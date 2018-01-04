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    В Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов

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    Суперштормы накрыли Европу (238)

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    В результате разгула шторма "Бурглинд" в Швейцарии пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра. Скорость ветра достигала 200 км/час.
    DonQuijoteTV/Youtube

    Зимний шторм "Бурглинд" с ураганным ветром обрушился на Швейцарию в среду, пишет газета Tagblatt.

    Из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате восемь человек получили травмы.

    В кантонах Аргау, Люцерн, Берн и Золотурн шесть водителей и пешеходов пострадали в результат падения деревьев из-за урагана. Двух пожилых жителей кантона Невшатель сдуло сильным порывом ветра.

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    Из-за шторма в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, отменены и перенесены несколько десятков авиарейсов. В результате непогоды почти 100 тысяч домов остались без электричества.

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