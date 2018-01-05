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    Бостон под снегом. Борьба с последствиями непогоды

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    Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей на Восточном побережье.
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    Накануне губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.

    Впрочем обильные снегопады не обошли стороной и другие регионы Восточного побережья. Так,тяжелая ситуация наблюдается в Бостоне, штат Массачусетс. 

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    Ранее Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей в регионе. Синоптики ожидают, что в среду может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха, по прогнозам, опустится ниже минус 9 градусов.

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