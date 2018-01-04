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    В Нью-Йорке из-за обильных снегопадов закрывают все школы

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    Национальная метеорологическая служба сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.
    Снегопады в США. Архивное фото
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    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами, заявил мэр города Билл Де Блазио.

    "Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, из-за снежной бури", — сообщил Де Блазио в Twitter.

    Смотрите также: Рекордные снегопады в Пенсильвании

    Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

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