В Нью-Йорке из-за обильных снегопадов закрывают все школы

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами, заявил мэр города Билл Де Блазио.

"Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, из-за снежной бури", — сообщил Де Блазио в Twitter.

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Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

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