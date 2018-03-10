В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий - люди трудятся не покладая рук.
В эфире радиостанции Голос Столицы советник председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава заявил, что подрядчики, попавшие в "Черный список" Укравтодора, должны иметь возможность оттуда выйти, но выход будет непростым.
Эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ввиду недостатка средств "Укравтодор" вынужден поддерживать дороги в "проезжаемом" состоянии за счет аварийного ремонта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".