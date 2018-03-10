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    Укравтодор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 105
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    Строительство дороги
    В "Укравтодоре" сообщили, где построят первую платную дорогу в Украине
    10:29 01.03.2018
    313
    По словам исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака, первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах
    10:37 28.02.2018
    224Украина остановилась в снежных заносах
    "Укравтодор" сообщает об ограничении движения крупногабаритного транспорта и автобусов в Запорожской области, грузовиков - в Одессе Кропивницком и Киеве.
    Строительство дороги
    В Украине появится "черный список" строителей дорог
    21:00 23.02.2018
    264
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, в Украине "есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают".
    Расчистка снега. Архивное фото
    Грузовому транспорту запретили проезд в Киевской области
    23:45 08.02.2018
    126Украина остановилась в снежных заносах
    В "Укравтодоре" уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовиков.
    Заснеженная трасса в Украине
    Укравтодор назвал 7 трасс, по которым ограничено движение из снегопада
    17:42 16.01.2018
    529Украина остановилась в снежных заносах
    Дорожники призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: создание Дорожного фонда никого не спасет
    13:14 07.01.2018
    280
    В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
    Ремонт дорог в Киеве
    Глава "Укрдоринвеста": идеальные дороги стоят 250 млрд гривен
    13:32 19.12.2017
    228
    По словам Елены Криворучко, после децентрализации ответственность за состояние дорог будут нести как местные власти, так и "Укравтодор", однако крайне важно, чтобы существовал и независимый контролер.
    Госкомпания Укравтодор
    В "Укравтодоре" рассказали, сколько сэкономили за год на ремонте дорог
    19:23 15.12.2017
    198
    И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что в этом году отремонтировали самое большое количество дорог за последние пять лет - 2100 километров.
    Гривны
    За гранью понимания: откуда берутся миллионные премии в нищей стране
    12:32 26.11.2017
    6040
    Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий - люди трудятся не покладая рук.
    Автомагистраль. Архивное фото
    Из Украины и Венгрию построят автобан
    18:16 10.10.2017
    204
    Государственное агентство автомобильных дорог Украины прорабатывает возможность строительства автобана Львов - Будапешт. Новый автобан должен сократить время в пути из Мукачево во Львов до двух часов.
    Госкомпания Укравтодор
    Черный список "Укравтодора": многие подрядчики навсегда уйдут с рынка
    01:58 04.10.2017
    412
    В эфире радиостанции Голос Столицы советник председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава заявил, что подрядчики, попавшие в "Черный список" Укравтодора, должны иметь возможность оттуда выйти, но выход будет непростым.
    Под Харьковом обрушилась часть 245-метрового моста. Архивное фото
    Эксперт: в Украине 1800 мостов могут рухнуть в любой момент
    20:20 29.09.2017
    538
    В эфире радиостанции Голос столицы эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий заявил, что 5 млрд гривен, выделенных из бюджета на ремонт дорог, не смогут кардинально повлиять на ситуацию.
    Автомобильная дорога в Украине. Архивное фото
    В Украине намерены снизить скорость автомобилей перед "зебрами"
    14:55 28.09.2017
    139
    По заключению международных экспертов, "пешеход, сбитый автомобилем на скорости 60 км/ч имеет шанс выжить только в 30% случаев, а на скорости 50 км/ч шанс выжить увеличивается вдвое - до 60%".
    Ремонт дорог в Украине
    Многие населенные пункты будут отрезаны из-за качества дорог - эксперт
    23:57 16.08.2017
    497
    Эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ввиду недостатка средств "Укравтодор" вынужден поддерживать дороги в "проезжаемом" состоянии за счет аварийного ремонта.
    Ремонт дорог в Украине
    Названа впечатляющая стоимость дороги Киев - Белая Церковь
    16:00 15.08.2017
    718
    Как заявил советник и. о. главы "Укравтодора" Александр Кава заинтересованность в проекте проявляют 5 иностранных компаний, которые реализовали концессионные договоры по строительству дорог в ЕС.
    Строительство трассы в Киевской области. Архивное фото
    "Укравтодор" начал подготовку к строительству первой платной дороги
    16:29 13.08.2017
    676
    Подготовка к запуску строительства первой в Украине платной дороги уже началась, сообщил и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак. По его словам, речь идет о дороге Киев - Белая Церковь.
    Владимир Шульмейстер. Архивное фото
    Шульмейстер: надбавка к зарплате чиновника - это укол от коррупции
    10:24 12.08.2017
    273Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Опыт работы международных специалистов в Украине неудачен, поскольку показал, что к нам едут менеджеры, с которыми легко договориться, заявил эксперт по инфраструктуре Владимир Шульмейстер.
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог Укравтодор Славомир Новак. Архивное фото
    За "хорошие дороги". Глава "Укравтодора" получил 900% надбавки к зарплате
    13:22 10.08.2017
    2512
    Исполняющий обязанности председателя "Укравтодор" Славомир Новак получил надбавку к заработной плате по результатам работы в январе-феврале 2017 года в размере 900%.
    Пассажирский поезд
    Как "реформаторы" уничтожили транспортную отрасль Украины
    07:58 17.06.2017
    2096
    Готовясь к безвизу и желая угодить европейским партнерам, транспортные чиновники развивают только европейское направление. Все что находится внутри страны, пребывает в упадке.
    Госкомпания Укравтодор
    "Укравтодор" будет требовать от РФ компенсаций за разрушение дорог в Крыму
    00:18 06.06.2017
    892
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Александра Харченко, у госагентства "отсутствует информация относительно состояния дорог на временно оккупированной территории".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Строительство дороги
    В "Укравтодоре" сообщили, где построят первую платную дорогу в Украине
    10:29 01.03.2018
    313
    По словам исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака, первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы.
    Строительство дороги
    В Украине появится "черный список" строителей дорог
    21:00 23.02.2018
    264
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, в Украине "есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают".
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах
    10:37 28.02.2018
    224
    "Укравтодор" сообщает об ограничении движения крупногабаритного транспорта и автобусов в Запорожской области, грузовиков - в Одессе Кропивницком и Киеве.
    Расчистка снега. Архивное фото
    Грузовому транспорту запретили проезд в Киевской области
    23:45 08.02.2018
    126
    В "Укравтодоре" уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовиков.
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