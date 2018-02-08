Грузовому транспорту запретили проезд в Киевской области

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Киевской области из-за ухудшения погодных условий временно запрещено движение грузового транспорта, сообщает "Укравтодор".

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"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Киевской области 08.02.2018 г. с 15:00 до 23:00, 09.02.2018 г. с 03:00 до 08:00", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о запрете въезда грузового транспорта в Киеве.