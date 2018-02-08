наверх
09.02.201801:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Киев

    Грузовому транспорту запретили проезд в Киевской области

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (165)

    (обновлено: )42
    В "Укравтодоре" уточнили, что в связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовиков.
    Расчистка снега. Архивное фото
    depo.ua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Киевской области из-за ухудшения погодных условий временно запрещено движение грузового транспорта, сообщает "Укравтодор".

    Смотрите также: Снегопад накрыл Одессу

    "В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Киевской области 08.02.2018 г. с 15:00 до 23:00, 09.02.2018 г. с 03:00 до 08:00", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о запрете въезда грузового транспорта в Киеве

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Обыски в редакции "Вестей"
      Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
      Флаг Польши
      Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
      Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
      Радикальный экстремизм охватил Украину
      Игорь Гужва. Архивное фото
      Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину