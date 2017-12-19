Глава "Укрдоринвеста": идеальные дороги стоят 250 млрд гривен

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С Нового года у "Укравтодора" останется 50 тысяч километров дорог, а 120 тысяч перейдут на ответственность областных администраций. Об этом рассказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. По его словам, такая практика передачи дорог в управление местных администраций — это нормально, поскольку в странах Евросоюза — разные уровни самоуправления, и они отвечают за разные уровни дорог. При этом, по словам руководителя "Укравтодора", эта дорожная децентрализация покажет результат через год или два.

Что означает децентрализация для дорожной сферы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила директор государственного предприятия "Укрдоринвест" Елена Криворучко.

(текст публикуется на языке оригинала)

фото из открытых источников Елена Криворучко

Что по факту изменится с 1 января? Кому теперь жаловаться на ямы на дорогах?

— Для того, чтобы ответить на этот вопрос и рассказать о ключевых характеристиках реформирования дорожной отрасли, необходимо сначала объяснить нашим слушателям, какие дороги у нас существуют. Как уже было отмечено, на сегодняшний момент существует несколько основных категорий дорог. В первую очередь, это дороги общего пользования государственного значения, и их протяженность — порядка 50 тысяч километров, и они по-прежнему находятся и всегда находились в ведении "Укравтодора". Это — ключевые магистрали нашей страны. И далее вторая, немаловажная категория, это дороги общего пользования, местного значения, это дороги, которые соединяют населенные пункты в районах, и на сегодняшний момент эти дороги также находятся в ведении "Укравтодора".

Как раз в рамках децентрализации предполагается, что 120 тысяч километров дорог местного значения будут переданы в компетенцию облгосадминистраций. Переданы будут не только дороги на баланс соответствующих структур в ОГА, но и предусмотрено, конечно же, пропорциональное финансирование для содержания, осуществления ремонта на этих дорогах. Почему это так?

Да потому, что очень длительный период времени мы готовились к этому процессу, мы формировали стратегию передачи, мы формировали все необходимые шаги, которые необходимо предпринять, готовили паспорта абсолютно всех этих дорог местного значения, а связано это с одной причиной: на уровне ОГА, на местном уровне, конечно же, можно намного оперативнее реагировать на те проблемы, которые возникают в дорожной отрасли непосредственно данного конкретного региона.

И для того, чтобы поддержать механизм децентрализации, который вступит в силу с 1 января 2018 года, есть немаловажный тоже аспект, который помогает реализовать эту концепцию, это создание Дорожного фонда, который начнет свою работу также с 1 января 2018 года.



Каковы будут функции Дорожного фонда?

— Согласно действующему на сегодняшний момент законодательству, а именно, закону об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины, финансирование дорожной отрасли осуществлялось за счет акцизов, спецпошлин и некоторых других сборов, которые мы получаем от топлива.

И всегда пользователями дорог поднимался вопрос: почему мы платим такие деньги, мы оплачиваем налоги и сборы, но мы не видим результата. Так вот, эту проблему помогает решить Дорожный фонд, который будет аккумулировать все эти средства и направлять на нужды исключительно дорожного хозяйства. Потому что раньше эти средства направлялись в госбюджет, а далее уже определялся бюджет «Укравтодора», его структурных подразделений, который, к сожалению, был намного меньше, чем поступления и сборы в общий бюджет государства.

Теперь мы аккумулируем эти средства и направляем их пропорционально — 60% идет на нужды дорог государственного значения, которые по прежнему остаются в ведении и компетенции «Укравтодора», 35% поступлений Дорожного фонда, помимо источников, заложенных в местные бюджеты, будут ориентированы на местные дороги. Поэтому с 1 января 2018 года, уважаемые пользователи, если вы увидели изъяны на дорогах местного значения — напомню, это дороги между населенными пунктами в районах — то пожалуйста, обращайтесь к местным органам власти, к облгосадминистрациям совместно с райгосадминистрациями, чтобы они могли оперативно реагировать и устранять те недочеты, которые вы выявили.



Как понять, кто отвечает за дорогу? Районная власть, областная власть, еще кто-то?

— Все дороги, которые находятся внутри населенных пунктов — поскольку «Укравтодор» очень часто получает жалобы, которые касаются дорог непосредственно в Киеве и других городах, даже небольших — всегда, во все времена были в компетенции местных органов власти, органов местного самоуправления, для которых предусмотрены были в рамках их местных бюджетов средства, и они — абсолютно независимы с точки зрения выполнения работ, выбора подрядных организаций, на дорогах коммунальной собственности.

Если наши уважаемые пользователи дорог находятся за населенным пунктом и не могут понять, в ведении кого находится эта дорога, то я рекомендую обращаться в «Укравтодор» за разъяснениями. Действуют горячие линии, оперативно мы к этому вопросу подходим, очень активна сейчас соцсеть Facebook и страничка «Укравтодора», где мы будем просто разъяснять, к кому необходимо обращаться, все-таки к «Укравтодору», либо к ОГА. Но ключевое, что все магистрали, особенно, международного значения, на сегодняшний момент будут оставаться за «Укравтодором».

Денег, которые выделяет правительство и которые будут перераспределяться из Дорожного фонда, будет ли их достаточно для покрытия минимальных нужд?

— Позитивно, что расходы на дорожную отрасль у нас — гораздо больше, чем в предыдущие годы, но, конечно же, этого недостаточно. И существуют разные оценки, какое количество средств нужно направить на дорожную отрасль, чтобы привести дороги в нормальное транспортное эксплуатационное состояние, и, по разным оценкам, необходимо как минимум 50 миллиардов гривен в год. И на протяжении пяти лет систематически, ритмично это финансирование должно осуществляться.

На сегодняшний момент, если мы говорим о 2018 годе, то в общем бюджет на дорожную отрасль составляет более 44 миллиардов гривен, но здесь необходимо разбираться непосредственно в специфике этого бюджета, поскольку в его рамках предусмотрена субвенция около 11,4 миллиардов гривен на местные дороги. Порядка 6 миллиардов — это погашение взятых на себя ранее кредитных обязательств перед международными финансовыми организациями за проекты, которые были реализованы в предыдущих периодах.

То есть, существует и серьезное долговое бремя, которое нужно погашать. И при этом на дороги государственного значения, на те самые 50 тысяч километров дорог в компетенции «Укравтодора», будет направлено порядка 13,5 миллиардов гривен. И есть еще средства из общего фонда, это порядка 6 миллиардов, которые будут направлены на специфические дороги, это дорога М-12, и дорога М-03 Киев-Харьков-Должанское, где реализуются достаточно серьезные проекты, инвестируемые руководством «Укравтодора» и Мининфраструктуры.



Будут ли местные власти нести ответственность за некачественный ремонт дороги или его отсутствие?

— Они обязаны нести ответственность точно так же, как обязан нести ответственность «Укравтодор» вместе со своими региональными представительствами в лице служб автомобильных дорог в той или иной области.

Дело в том, что ответственность, конечно же, возложена на заказчика, контролирование на сегодняшний момент выполнения работ, выполнения работ подрядными организациями, которых отбирает заказчик. Конечно же, если мы говорим о прозрачном контроле, то все-таки необходима третья сторона, независимый технический надзор над выполнением работ.

Пока это — в процессе разработки. У нас есть очень удачные примеры, где независимый надзор, а именно, та третья сторона, о которой я говорю, в лице инженера-консультанта работает на проектах, которые финансируются международными финансовыми организациями, у нас таких — немало, где успешно демонстрируют факты незаангажированого отношения и непосредственного контроля не только за качеством, но и за объемами выполненных работ. Поэтому я думаю, что мы работаем в этом направлении, и рано или поздно мы перейдем все-таки к такому независимому контролю качества работ.



Славомир Новак сказал, что «Укравтодор» собирается помогать и контролировать местные власти. Каким образом?

— Мы все прекрасно понимаем, что первый год, а именно, 2018 год, будет достаточно тяжелым для ОГА, которые перенимают на себя такую серьезную ответственность по значительному объему работы. Это не только заказ на выполнение работ на тех или иных участках дорог местного значения, которые ранее не находились в их ведении, в их компетенции, это, конечно же, активизация работ и подрядных организаций, стимулирование конкуренции, которая должна быть обеспечена для того, чтобы обеспечить достаточный уровень ценообразования и достаточный уровень финансирования с точки зрения предложений подрядчиков, потенциальных подрядчиков на торгах.

Мне кажется, Славомир Новак имел в виду, что в рамках структуры «Укравтодора» есть государственные предприятия, которые предоставляют услуги именно контроля качества, ранее они предоставляли услуги как на дорогах государственного значения, так и местного, поэтому в рамках консультативной помощи, я думаю, имеющееся предприятие будет готово помогать ОГА и их структурам для выявления тех потенциальных нарушений и их устранения.



До сих пор не удалось достроить Одесскую трассу. Кто за это отвечает?

— Если мы говорим об участке Киев-Белая Церковь, то это вопрос — непосредственно ко мне, как к руководителю государственного предприятия «Укрдоринвест». Этот участок дороги, его ремонт, финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

К сожалению, работы на этом участке дороги не завершены, подрядчик не смог вовремя завершить эти работы, и для того, чтобы избежать тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и того огромного количества жалоб и неудобств, которые мы причиняем всем пользователям этого участка дороги, мы приняли решение усилить работу этого отечественного подрядчика работой иностранного подрядчика, и уже на одном из лотов, на одной из секций данного контракта, напомню, от Киева до Белой Церкви, работы выполняются силами иностранного подрядчика, который, и я надеюсь, к концу лета 2018 года все работы он завершит.

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Напомним, директор программы «Инфраструктура» Украинского института будущего Владимир Шульмейстер в эфире «ГС» заявил, что в Киеве местные подрядчики не дают иностранцам ремонтировать дороги. По его словам, они разыгрывают дорожные тендеры между собой, даже если не могут освоить все средства.