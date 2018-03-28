Дороги смерти. Самые худшие трассы Украины

В Украине в капитальном ремонте нуждается почти половина автомобильных дорог — более 21 тысячи километров трасс.

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Сайты, которые занимаются мониторингом состояния украинских трасс, относят к наихудшим дороги Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи (ведет на границу с Белоруссией), Стрый — Тернополь — Кропивницкий, Кропивницкий — Платоново, Харьков — Перещепино и другие.

Рейтинги составляются по отзывам водителей, которые проезжали по этим дорогам за последнее время.

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Ранее сообщалось, украинские власти намерены в 2018 году вложить 300 млрд в ремонт дорог и отремонтировать рекордные 4000 км. Правда, как отмечают в соцсетях, самые "убитые" трассы в планах не значатся.

По расчетам экспертов, в среднем стоимость капитального ремонта 1 километра дорог составляет более 12 миллионов гривен.

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