наверх
28.03.201810:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Дороги смерти. Самые худшие трассы Украины

    (обновлено: )96922
    После щедрой на снега зимы и холодного марта дороги Украины окончательно испортились. Полуметровые ямы, разбитые колеса и подвеска - такие неприятности ждут водителей практически по всем направлениям.
    Худшие дороги Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина

    В Украине в капитальном ремонте нуждается почти половина автомобильных дорог — более 21 тысячи километров трасс.

    Смотрите также: "Снег тает вместе с асфальтом". Во что превратились киевские дороги после зимы

    Сайты, которые занимаются мониторингом состояния украинских трасс, относят к наихудшим дороги Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи (ведет на границу с Белоруссией), Стрый — Тернополь — Кропивницкий, Кропивницкий — Платоново, Харьков — Перещепино и другие.

    Рейтинги составляются по отзывам водителей, которые проезжали по этим дорогам за последнее время.

    Читайте также: Пиара прибыло: "концессионные дороги" и "полеты в ЕС за 10 евро"

    Ранее сообщалось, украинские власти намерены в 2018 году вложить 300 млрд в ремонт дорог и отремонтировать рекордные 4000 км. Правда, как отмечают в соцсетях, самые "убитые" трассы в планах не значатся.

    По расчетам экспертов, в среднем стоимость капитального ремонта 1 километра дорог составляет более 12 миллионов гривен.

    Читайте также: Агония инфраструктуры: снег сошел — ушли дороги

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Савченко сняла с себя вышиванку. Видео
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?