В Закарпатье обвалившаяся скала заблокировала дорогу в горах

Фото goloskarpat.info

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в Тячевском районе произошел обвал горной породы, которая заблокировала дорогу к селу Ганичи.

Огромные камни рухнули на проезжую часть, когда на ней никого не было, поэтому обошлось без жертв и травмированных.

Фото goloskarpat.info Обвал скалы в Закарпатской области

Местные жители сообщают, что проезд к селу на утро 12 марта по-прежнему заблокирован.

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