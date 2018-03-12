В Закарпатье обвалившаяся скала заблокировала дорогу в горах

Фото goloskarpat.info
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в Тячевском районе произошел обвал горной породы, которая заблокировала дорогу к селу Ганичи.
Огромные камни рухнули на проезжую часть, когда на ней никого не было, поэтому обошлось без жертв и травмированных.
Фото goloskarpat.info
Обвал скалы в Закарпатской области
Местные жители сообщают, что проезд к селу на утро 12 марта по-прежнему заблокирован.
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