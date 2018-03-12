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    В Закарпатье обвалившаяся скала заблокировала дорогу в горах

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    Жители закарпатского села Ганичи в Тячевском районе оказались заблокированы из-за обвала горной породы. Огромные каменные глыбы перегородили дорогу в населенный пункт.
    Скала обвалилась в Закарпатской области
    Фото goloskarpat.info

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в Тячевском районе произошел обвал горной породы, которая заблокировала дорогу к селу Ганичи.

    Огромные камни рухнули на проезжую часть, когда на ней никого не было, поэтому обошлось без жертв и травмированных.

    Фото goloskarpat.info
    Обвал скалы в Закарпатской области

    Местные жители сообщают, что проезд к селу на утро 12 марта по-прежнему заблокирован.

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