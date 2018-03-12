Водители Ивано-Франковска высадили тюльпаны в ямы на дорогах

Фото galka.if.ua

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске в ночь на понедельник активисты сообщества AutoLife IF устроили акцию, направленную против плохого состояния городских дорог.

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На улице Новгородской, кольце Черновола-Довженко, Довженко-Мазепы, мосту на Пасечная участники акции высадили в ямы на дорогах тюльпаны. Именно наиболее проблемные участки.

Фото galka.if.ua В Ивано-Франковске высадили тюльпаны в ямы на дорогах

На мероприятие "ушло" 50 тюльпанов и несколько мешков с песком, информирует "Галка". Уже утром 12 марта работники дорожных служб активно убирали цветы с автодорог.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в ранее заявил, что текущий ремонт дорог в городе стартует как раз в понедельник, 12 марта.