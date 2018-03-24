Гройсман рассказал, когда украинцам ждать восстановления дорог

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поскольку Кабинет министров выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, то требует качества работ и привлечение местных властей к строительству через механизмы финансовой децентрализации, сообщает Правительственный портал.

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше", — отметил глава правительства.

"Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков — создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет", — подчеркнул он.

"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас", — отметил премьер.

Ранее Гройсман заявил, что подрядчики, по вине которых на недавно отремонтированных дорогах вновь появляются ямы, должны за собственные средства покрыть убытки и исправить повреждения.