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    "Укравтодор": ремонта дорог практически не было с 2005 года

    (обновлено: )11611
    Как заявил Славомир Новак, по непонятным причинам в Украине с 2005 года почти ничего не ремонтировали - исключением были годы подготовки до 2012 года.
    Ремонт дорог в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Украине с 2005 года почти не проводился ремонт дорог.

    Славомир Новак
    УНИАН
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    Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак. 

    "По непонятным причинам в стране с 2005 года почти ничего не ремонтировали — исключением были годы подготовки до 2012 года. Отсутствие современных технических стандартов и несоответствие современным параметрам нагрузки фактически разрушили сеть дорог. Для восстановления дорог нужны время и средства", — цитирует УНН Новака.

    По его словам, достичь результата можно лишь при условии осуществления европейской системы управления, гарантированного финансирования и четкой программы.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.

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