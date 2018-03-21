"Укравтодор": ремонта дорог практически не было с 2005 года

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Украине с 2005 года почти не проводился ремонт дорог.

Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

"По непонятным причинам в стране с 2005 года почти ничего не ремонтировали — исключением были годы подготовки до 2012 года. Отсутствие современных технических стандартов и несоответствие современным параметрам нагрузки фактически разрушили сеть дорог. Для восстановления дорог нужны время и средства", — цитирует УНН Новака.

По его словам, достичь результата можно лишь при условии осуществления европейской системы управления, гарантированного финансирования и четкой программы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.